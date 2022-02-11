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عمر شويل - جدة عمل كيكة بشوكولاتة جالاكسي على البارد سهلة وسريعة التحضير - ثقفني
ترغب ربات المنزل عادة في تقديم كل ما هو جديد من أصناف الطعام والحلويات لأفراد أسرتها، لذلك فإن طريقة عمل كيكة بشوكولاتة جالاكسي على البارد، الاي سوف نقدمها لكم من خلال هذه المقالة، هي وصفة من احلى واطعم والذ الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، لجميع أفراد العائلة، كما أنها وصفة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، تستغرق في تحضيرها بضع دقائق فقط، ومناسبة في العديد من المناسبات المختلفة، مثل الاعياد، واعياد الميلاد، والمناسبات والاحتفالات الخاصة.
المقادير والمكونات
- استخدام شوكولاته جالكسي، الكمية حسب الرغبة.
- مقدار 250 من بسكويت الشاي السادة.
- عدد واحد كوب من الحليب السائل.
- مقادير ومكونات الطبقة البيضاء، هي:
- 8 قطع او 8 ملاعق صغيرة من الجبن الكريمي.
- 150جرام من الحليب المكثف المحلى.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 2 علبة من القشدة.
- مقدار نصف كوب من كريمة الخفق.
- مقادير طبقة الشوكولاتة:
- عدد 2 قالب من الشوكولاتة الجالاكسي.
- علبة من القشطة اللباني.
طريقة عمل كيكة بشوكولاتة جالاكسي الباردة
- قومي بوضع قطع بسكويت الشاي السادة في الحليب وأخرجيها سريعا، وقومي برقصها في قالب المخصص للكيك، على أن يكون هذا القالب من القوالب سهلة الفتح من الجوانب، وبعد الانتهاء من غمس القطع، اتركي القالب جانبا.
- ومن ثم قومي بتحضير طبقة الكريمة البيضاء، عن طريق خفق كلا من الجبن الكريمي والحليب المكثف المحلى معا جيدا، حتى تمتزج المكونات مع بعضها، بدون تكتلات.
- ضيفي إليهم الفانيليا في النهاية وقومي بخفقها معهم، حتي يحتفظ الخليط برائحة الفانيليا.
- بعد ذلك ضيفي إليهم كلا من القشطة وكريمة الخفق، وقومي بتقليبهم معا جيدا.
- ثم قومي بشكل هذا الخليط الكريمي، فوق طبقة البسكويت، ثم قومي بإدخال القالب الثلاجة واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين زمن.
- ومن ثم قومي بتحضير طبقة الشوكولاتة، عن طريق إذابة الشوكولاتة بحمام بخار دافئ، أو من خلال الميكروويف، مع ملاحظتها حيث أنها لا تأخذ وقت، كما أن تكسير الشوكولاتة يساعد على اذابتها بشكل سريع.
- ثم ضيفي القشطة الي الشوكولاتة وقلبيهم معا جيدا، اخرجي قالب البسكويت من الثلاجة، وضيفي طبقة الشوكولاتة فوق طبقة الكريمة البيضاء، واجعلى السطح متساوي بشكل جيد.
- ثم يمكنك تزيين القالب بشوكولاتة جالاكسي أو كما ترغبي.
- بعد ذلك يتم إدخال القالب مرة أخري إلى الثلاجة لمدة ساعتين قبل تقديمها.
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