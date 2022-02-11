بوتكس طبيعي.. حتي لو عمرك 50 سنة ضعيها على التجاعيد والترهلات ستجعل وجهك أبيض مشدود كالزجاج

من أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة وظهور بعض التجاعيد والخطوط البيضاء على البشرة وتبدأ هذه المشاكل بظهور مع بداية تقدم العمر لذلك تحاول المرأة بشتى الطرق التخلص من هذه التجاعيد والخطوط البيضاء التي تظهر بشكل كبير ‏من خلال استخدام بعض الكلمات التي تساعد على التخلص من هذه الآثار التي تظهر على الوجه كما تعمل هذه الكريمات أيضا على تنظيف الوجه بشكل عميق ‏والتخلص من الآثار التي تحدث بسبب ظهور حب الشباب أو بعض التجاعيد التي تظهر على البشرة وأيضا البقع الداكنة ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الخلطة الطبيعية التي تساعد على تنظيف البشرة باستخدام المكونات الطبيعية التي تتخلص من البقع الداكنة وتجاعيد بسهولة دون أن تصيب البشر باي أثار جانبيه.

مكونات وصفة سحرية تساعد على التخلص من التجاعيد

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من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات السحرية الفعالة التي تساعد على التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة التي تعاني منها البشرية وهذه المكونات هي:

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ملعقة نشا كبيرة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة فازلين

ملعقة من الماء

ملعقة من بذور الكتان

وصفة سحرية تساعد على التخلص من التجاعيد وتعمل على تبييض البشرة

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة ‏والطريق التي نحتاج إليها حتى نستطيع اعادة هذا الخليط هي:

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