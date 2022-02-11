قنبلة التفتيح..كريم النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم والأماكن الداكنة وشد البشرة ونضارتها

كريم النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم، توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة والجسم من دون أي آثار جانبية للجسم، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تكون فعالة بشكل كبير أكثر من وصفات أخرى وتعطي أيضاً نتيجة سريعة، ومن هذه الوصفات هي وصفة كريم النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم، ويمكن تجهيز هذه الوصفة عن طريق قراءة سطور المقال التالي.

كريم النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم

يمكن اتباع هذه الخطوات من أجل تجهيز كريم لتبيض الجسم .

مكونات كريم الليمون لتفتيح الوجه والجسم

ملعقتين كبيرتين من النشا.

أربع حبات من الليمون.

كوب من الماء.

طريقة تحضير كريم النشا لتبيض الجسم

في إناء على النار نقوم بوضع كوب من الماء ونضيف إليه قطع الليمون بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة بقشرها، ونترك الإناء على النار حتى يصبح الليمون طرياً.

في الكبة الكهربائية نقوم بوضع الليمون ونقوم بفرمه حتى يصبح ناعماً.

نقوم بعد ذلك بوضع خليط الليمون على النشا ونضيف إليهم كأس صغير من الماء ثم نقوم برفع الخليط على النار ونقلبهم باستمرار حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

بعد ذلك يتم سكب مكونات الخليط داخل برطمان زجاجي ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقوم بوضع البرطمان داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق إلى أن يتماسك الخليط.

قبل استخدام الكريم على البشرة نقوم بغسل المنطقة جيداً وتنظيفها، ثم يتم إخراج الكريم من الثلاجة ودهن المنطقة المراد تفتيحها سواء للكوع أو الجسم أو الركبة أو أي منطقة أخرى داكنة في الجسم.

نقوم بترك الكريم على البشرة بعد دهنه لمدة تلت ساعة ثم بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ والصابون.

يتميز هذا الكريم بأن رائحته عطرية ويترك المكان نظيفاً ورائحته مميزة وجميلة.

يمكن تكرار استخدام هذا الكريم بشكل يومي وتركه على الجلد حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة في تفتيح الوجه والجسم

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية عمل كريم النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم .

يمكن اتباع هذه الطريقة وتنفيذها من أجل الحصول على بشرة بيضاء فاتحة خالية من البقع الداكنة.