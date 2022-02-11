أفضل طريقة لعمل السابليه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات اقتصادية

السابليه من الأطباق الغير معروفة في المجتمع العربي حيث أنها من أحد أنواع البسكويت الرقيق والهش وهو وصفة فرنسية، كانت تقدمها الأمهات قديماً في البيوت بجانب كوب الحليب لأبنائهم كل صباح، وتقدم السابليه في الأعياد كما إنه رائع لكي ولطفلك فهو وصفة بسيطة يمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو النسكافية ويمكن تقديمها سادة أو بالشيكولاتة أو المربى، كما أن العديد من الأطفال يحبونها بشدة وينتظرون كل صباح ليأكلوها، وفي هذا المقال سنتعرف على الخطوات الصحيحة لتحضير السابليه بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية أيضا تابعونا لمعرفة المزيد عبر موقعنا المميز.

مكونات السابليه

نقدم إليكم مكونات عمل بسكويت السابليه في المنزل بأقل التكاليف الممكنة، ومن ضمن هذه المكونات هي:

500 جرام من الزبدة الطرية.

ستة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب من السكر الناعم.

بيضتان.

ملعقة شاي صغيرة فانيليا.

ثلاث ملاعق شاي صغيرة من البيكنج بودر.

قشر الليمون.

رشة ملح.

طريقة تحضير السابليه

بحث العديد من محبين أنواع البسكويت الفرنسية التي يقبل الكثيرين علي شراءها من محلات الحلويات التي يفضلونها، ومن ضمن أنواع البسكويت التي عليها إقبال هائل هو بسكويت السابليه الشهي واللذيذ، والآن نقدم لكم الطريقة الخاصة بتحضير السابليه في المنزل بأقل التكاليف الممكنة وفي النقاط التالية سنوضح لكم الخطوات بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة مذهلة مثلما تشترينها من المحلات، وهي كالتالي: