خلطة لتبييض الوجه والرقبة في يومين نتيجة خيالية من اول استعمال

صفة لتبييض الوجه في يومين مع ظهور. مشاكل البشرة المتعددة من بقع داكنة واسمرار تلجأ بعض السيدات والفتيات في البحث وراء أفضل الطرق الطبيعية لتفتيح البشرة، كونها آمنة تماماً على البشرة بعكس الكريمات ابكيماوية الضارة التي تباع في منافذ مستحضرات التجميل وينتج عنها أثار جانبية، ولذلك اليوم نود أن نتطرقمع زوار موقعنا ثقفني ابكرام لافضل الطرق الطبيعية والخلطات الفعالة في تبييض الوجه واليدين في يومين.

خلطات طبيعية لتبييض الوجه واليدين في يومين

مع مسحوق النشا الذي يمنحك بشرة بيضاء بدون مشاكل، حيث يعمل النشا كمقشر طبيعي مع دمجه ببعض من المكونات الفعالة الأخري فيعطيكي مقشر طبيعي يزيل الطبقة الميتة من الجلد.

المكونات:

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان من ماء الورد

الطريقة

في وعاء بلاستيك يوضع كمية النشا مع كمية ماء الورد مع عصير الليمون، ويتم خلطهم جيدا جدا. يتم غمس قطعة قطن نظيفة في الخليط وتوزيعها على الوجه واليدين بحركات دايرية رقيقة. يترك حتي مرور ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع.

خلطة النشا مع الزبادي لتبييض الوجه واليدين

تعتبر الزبادي والنشا من أقوي الخلطات الفعالة والسريعة في تبييض الوجه والرقبة، فلكل مكون من المكونان يساعد في تفتيح البشرة وازالة البقع الغامقة.

المكونات:

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ثلاث ملاعق من النشا.

خطوات التحضير

بعد دمج المكونات معا جيدا جدا، يوزع المزيج على الوجه والرقبة. يترك الخليط على الوجه حتي مرور ساعة لكي يجف تماماً. يشطف الوجه بالماء الدافيء. تكرر العملية ثلاث مرات من كل أسبوع.

وصفة لتبييض البشرة في يومين

المكونات:

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة