عجينة  العشر دقائق وطريقة عملها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

تعد عجينة العشر دقائق من أسهل طرق عمل العجائن، كما أن مكوناتها سهلة وبسيطة ويمكن استخدامها في العديد من الوصفات ويمكن حشوها حسب مذاق كل شخص، وجميع الأمهات وربات البيوت في حالة بحث مستمر عن كيفية عمل عجينة العشر دقائق وأسرار نجاحها للحصول على عجينة هشة ولذيذة؛ لذلك سوف نوضح لكم مكونات عمل العجينة وطريقة تحضيرها بكل سهولة والحصول على أفضل النتائج، تابع قراءة ما يلي.

مكونات عمل العجينة

خمسة أكواب من الدقيق المنخول

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية

كوبان من الماء الدافئ

نصف كوب من الزيت

طريقة التحضير

نقوم بعمل اختبار للخميرة عن طريق إذابة في كوبين من الناس الدافئ حتى تتفاعل

نقوم باستخدام كوبين فقط من الدقيق المنخول في البداية مع اللبن البودرة والسكر وخلطهم جيدًا، ومن ثم إضافة الخميرة

نترك ذلك الخليط مدة عشر دقائق

بعد مرور العشر دقائق نضيف باقي كمية الدقيق و كذلك الزيت ونقوم بالعجن جيدًا؛ حتى نحصل على جبنة هشة وخفيفة

يمكن حشو العجينة الحشوة التي تريدها سواء جبن أو لحم أو كما يحلو لك.

هناك طريقة أخرى لعمل عجينة العشر دقائق هي:

مكونات عمل العجينة

ملعقتان من الحليب المجفف

ملعقتان من الخميرة الفورية

ملعقة من السكر

نصف كوب من الزيت

خمسة أكواب من الطحين

كوبان من الماء الدافئ

طريقة التحضير

نقوم بخلط كل المكونات مع كوبين من الطحين ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى يرتاح الخليط

بعد ذلك نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة وهشة

يمكن استخدام العجينة مباشرة بعد عمل كور منها واستخدامها في أي معجنات نود عملها بكل سهولة

أسرار نجاح العجينة