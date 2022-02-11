بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي مغذي ومرطب للبشرة وينعمها خافي لعيوب البشرة بدون أي مود كيمائية

بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي،مستحضرات التجميل أصبحت ضرورية لكثير من السيدات والفتيات فهم حريصين على استخدامها لأن هذا الكريم يقوم بتوحيد لون البشرة ويخفى كثير من العيوب التي تخجل منها النساء مثل الحبوب والهالات السوداء ولكن أكثر الكريمات الموجودة تحتوي على مواد كيماوية وبالتالي فإن كثرة استعماله قد يسبب أضرار للبشرة لكن هناك بعض السيدات أصبحوا يقوموا بصنعه في بيوتهم باستعمال المواد الطبيعية التي لا تضر البشرة هذا من ناحية ومن ناحية أخري توفيرا للمال.

بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كريم الأساس

مكونات عمل كريم أساس

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

قليل من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

سبع نقط من ماء الورد.

عدد 2 قطرة من كل التفاح.

علبة فارغة.

طريقة تحضير عمل كريم أساس

يتم وضع الجلسرين واللبن ونضيف الخميرة والنشا ونقلب هذه المكونات جيدًا.

نضيف بودرة التلج وماء الورد ونخلطهم معًا.

نخلط جميع المكونات كلها مع بعضهم ونقلبهم وأخيرا نضيف خل التفاح.

يصبح بذلك كريم أساس للبشرة طبيعي يحافظ عليها وإعطائها ملمس ناعم ولون افتح.

طريقة أخرى لصنع كريم أساس للبشرة الفاتحة

طريقة اخري لعمل كريم الأساس للبشرة فاتحه

مكونات عمل كريم أساس للبشرة الفاتحة

ربع كوب من النشا.

عدد ثمانية ملاعق صغيرة من الكاكاو.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الطين الجاف.

عشر نقط من فيتامين ها.

زيت لافندر.

علبة كريم فارغة.

طريقة تحضير كريم أساس للبشرة الفاتحة

وضع النشا وبودرة الكاكاو والزنجبيل والقرفة والطين الجاف والفيتامين وزيت اللافندر ونخلطهم جيدا حتى نصل إلى خليط كريمي.

إذا أردنا أن يكون لون الكريم غامق نضيف قليل من بودرة الكاكاو لنحصل على درجة لون الجسم.

بعد التأكد من اللون المطلوب نضع الكريم في الغلبة الفارغة، وبذلك نكون قد قمنا بعمل كريم أساس في التكنولوجيا بسيطة وسهلة، يمنح البشرة لون افتح وجميل.

طريقة جل الصبار لعمل كريم الأساس

طريقة اخري لعمل كرم الأساس بجل الصبار

مكونات عمل كريم الأساس

معلقتين صغيرتين من جل الصبار الألوفيرا.

معلقة صغيرة من كريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

4 نقط من كريم أساس مخصص للبشرة الدهنية

ربع ملعقة صغيرة من كريم واقي الشمس.

وربع ملعقة من أي نوع بودرة

4 نقط من زيت شجرة الشاي من نوع جيد.

الطريقة تحضير كريم الأساس بجل الصبار