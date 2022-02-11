أسهل طريقة لتحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بأبسط الإمكانيات وأفضل النتائج

بلح الشام المقرمش هو من أجمل الحلويات الشامية المتداولة بكثره في مختلف البلاد العربية ومع قرب قدوم شهر رمضان المبارك يزداد البحث عن الطرق المختلفة لإعداد اشهي الحلويات احتفالا بأفضل المناسبات ومن بين هذه الوصفات نقدم لكم الأكثر تداولا وهي طريقة إعداد بلح الشام المقرمش بكل سهولة وأفضل نتائج في البيت وبطعم احلي من الجاهزة.

مقادير بلح الشام المقرمش

كوب ونصف دقيق متعدد الأغراض.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا ذرة.

كوب ونصف ماء.

نصف كوب زيت نباتي.

أربعة بيضات حجم وسط.

ملعقة صغيرة من قطرات الفانيليا

ملعقة طعام كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة خل كبيرة.

شربات بلح الشام

اثنين كوب من السكر

كوب واحد ماء

عصرة ليمونه.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش