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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير بلح الشام المقرمش في المنزل بأبسط الإمكانيات وأفضل النتائج - ثقفني
بلح الشام المقرمش هو من أجمل الحلويات الشامية المتداولة بكثره في مختلف البلاد العربية ومع قرب قدوم شهر رمضان المبارك يزداد البحث عن الطرق المختلفة لإعداد اشهي الحلويات احتفالا بأفضل المناسبات ومن بين هذه الوصفات نقدم لكم الأكثر تداولا وهي طريقة إعداد بلح الشام المقرمش بكل سهولة وأفضل نتائج في البيت وبطعم احلي من الجاهزة.
مقادير بلح الشام المقرمش
- كوب ونصف دقيق متعدد الأغراض.
- ثلاث ملاعق كبيرة نشا ذرة.
- كوب ونصف ماء.
- نصف كوب زيت نباتي.
- أربعة بيضات حجم وسط.
- ملعقة صغيرة من قطرات الفانيليا
- ملعقة طعام كبيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- ملعقة خل كبيرة.
شربات بلح الشام
- اثنين كوب من السكر
- كوب واحد ماء
- عصرة ليمونه.
طريقة عمل بلح الشام المقرمش
- أولا ما يتم تحضير في بلح الشام المقرمش وقبل إعداد العجينة هو الشربات .
- يتم خلط السكر والماء وعصير الليمون بتحريكها بملعقة ويتم وضعهم على النار بعد تهدئتها وتترك حتى يصبح قوامه ثقيل.
- يترك الشربات على سطح بارد حتى يكون بارد جدا عند وضع بلح الشام الساخن به.
- نضع وعاء علي النار ونضيف به كمية الماء والزيت ونتركه حتى يغلي جيدا.
- نضيف الدقيق ونقلبه بملعقة حتى يختفي لونه ويصبح عجينة متماسكة، ثم نتركها لتبرد.
- نضع العجينة في بولة وانتظرها حتى تبرد تماما، ثم نضيف البيض ونقلبه حتي يختفي في العجينة.
- من الممكن إضافة ملعقتين من سميد البسبوسة الناعم للعجينة لأنه يضيف طعم وقرمشة مثالية لبلح الشام لكنه اختيار.
- بعد دمج المكونات وخلطها للحصول على عجينة قوامها طري ومتماسك.
- نحضر القمع المخصص لإعداد بلح الشام ونضع العجينة به أو نصفها وفقا لحجم.
- نقوم بإحضار مقلاة بها زيت عميق على النار ونراعي أن تكون الحرارة منخفضة حتى لا يكتسب بلح الشام لون سريعا قبل اكتمال نضجه بالكامل.
- نحضر مقص وندهنه بالزيت واضغط على قمع بلح الشام التشكيل ونقص وفقا المقاس المطلوب الموحد لجميع الكمية.
- بعد الانتهاء من تسوية كل الكمية نضعها في الشربات ونقلبه ثم نصفية ونقدمه بارداً وبألف هنا وشفا.
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