وصفه القرنفل لعلاج شيب الشعر المبكر الوصفة التي حيرت الأطباء في علاج شيب الشعر المبكرة

وصفه القرنفل لعلاج شيب الشعر المبكر، كثير من الناس يلاحظوا أنهم حتى في سن صغير يوجد لفترة الرأس بعض الشعر الأبيض، وكذلك عندما يبلغ سن معين يتغير لون شعره إلى اللون الأبيض ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل سواء كانت عوامل وراثية أو تقدم السن، وهذا شيء طبيعي وقد يعاني من ذلك السيدات بشكل كبير، ويوجد بعض الخلطات الطبيعية مثل بعض الأعشاب التي يتم استخدامها وتحويلها إلى صبغات كثيرة تساعد على تغيير لون الشعر الأبيض إلى الأسود أو البني حسب الرغبة.

وصفه القرنفل لعلاج شيب الشعر المبكر

القرنفل له عدة وصفات للتخلص من شيب الشيب فيمكن استخدام مع مجموعة من الزيوت لتغذية الشعر كما في هذه الوصفة او يستخدم بمفرده مع الماء كما سوف نذكر

مكونات وصفه القرنفل للتخلص من شيب الشعر

نصف كوب من زيت السمسم.

عدد خمس عيدان من القرنفل.

ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت الخردل.

بعض أنواع الكريمات التي يتم استخدامها.

طريقة تحضير وصفه القرنفل للشعر الأبيض

نحضر إناء مناسب يكون له غطاء.

طحن عيدان القرنفل جيدا.

إضافة زيت السمسم على زيت القرنفل ويتم تقليبهم جيدا حتى يتجانسوا.

يضاف بعد ذلك إليهم زيت الخردل وكذلك زيت الزيتون، ويخلطون جيدا أو يتم رج الإناء المغلق لضمان تجانس المكونات.

تضاف بعد ذلك كل هذه المكونات إلى الكريم الموجود الذي يتم استعماله مع التقليب المستمر.

ترك هذه الخلطة في غرفة مظلمة لمدة 24 ساعة.

بعد ذلك نقوم بوضعه على الشعر الأبيض للجزء المراد تغطيته من الشعر، أو جميع الشعر بواسطة اليد.

للجزء المراد تغطيته من الشعر، أو جميع الشعر بواسطة اليد. يتم فرك الشعر جيدًا ويمشط بعد ذلك.

لكي نحصل على نتيجة سريعة وفعالة يتم استعمال هذه المكونات ثلاث مرات في الأسبوع، وسوف نتخلص من تلك المشكلة نهائيًا.

وصفه القرنفل والماء للشعر الأبيض

سوف نقدم لكم وصفه جبارة للتخلص من شيب الشعر المبكر

مكونات وصفه القرنفل لشيب الشعر

ملعقة صغيرة من القرنفل.

كأس من الماء.

طريقة تحضير القرنفل لشيب الشعر