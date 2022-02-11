اولادك هيطلبوها منك على طول…طريقة عمل البطاطس المحشية المقرمشة من برة وصحيه جدا لأولادك مش هتبطلى تعمليها روعه

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية، تعد فطيرة البطاطس المحشية اللذيذة إحدى الأطباق الخفيفة والمحببة لدي الكثير تتميز بالشكل الرائع والحشوة ذات القيمة الغذائية العالية والطعم الشهي، يمكن تحضيرها بسهولة وفي وقت بسيط ومكونات متوفرة ودون الحاجة إلى فرن حيث توضع بالمقلاة حتى تنضج، يقدم طبق فطيرة البطاطس كوجبة إفطار خفيفة أو ضمن مقبلات الوجبات الأخرى والعزائم وسوف نوضح طريقة إعداد فطيرة البطاطس المحشية اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية

قد تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمل أكل صحيح ومفيد للأولاد والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر البطاطس المحشية

مكونات عمل فطائر البطاطس المحشية

4 حبات متوسطة من البطاطس المقشرة والمسلوقة.

ملعقتان ونصف من زيت الذرة.

كوب ونصف من الدقيق.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة بهارات.

بيضتان.

مكونات حشوة فطائر البطاطس المحشية

شرائح الدجاج المعصج.

ربع كوب من شرائح الزيتون الأخضر والأسود المخلي.

كوب من خليط الجبن المبشور(موتزاريلا و رومي وشيدر)

واحدة من الطماطم المفرومة.

واحدة من الفلفل المقطع شرائح صغيرة.

ملح وفلفل أسود حسب الطلب.

ربع ملعقة بابريكا.

رشه من الثوم البودر والبصل البودر.

مكونات تزيين فطائر البطاطس المحشية

شرائح جبنه أو جبنه مبشورة.

شرائح صغيرة من الطماطم.

رشه من الأوريغانو.

رشه من البقدونس المفروم.

خطوات تحضير فطائر البطاطس المحشية