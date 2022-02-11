طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والجبن مثل المطاعم وسر قوامها المتماسك مثل المحترفين

اللازانيا باللحم المفروم من أكثر الوجبات السريعة التي المغذية التي ظهرت حديثاً في عالم الطبخ، فهي من الوصفات التي حازت على إعجاب كل من تذوقها من جميع الفئات الكبير والصغير، لهذا بدء عدد كبير من السيدات عن طريقة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم من المنزل بطريقة المطاعم وسر قوامها المتماسك مثل الجاهزة وسنقدم لكم هذا بالخطوات.

مقادير اللازانيا باللحم المفروم والجبن

شرائح لازانيا.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

ربع كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

مقادير اللحم المفروم للحشوة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 حبة من البصل المفروم.

3 معالق من الثوم المفروم.

كوب من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزعتر المفروم.

نصف كوب من مرقة اللحمة.

ملعقة صغيرة من السكر.

زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ملح.

فلفل أسود.

البشاميل

لتر من الحليب.

3 معالق من الدقيق.

ملح.

3 مكعبات من الزبدة.

فلفل أسود.

طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم والجبن