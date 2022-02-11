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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والجبن مثل المطاعم وسر قوامها المتماسك مثل المحترفين - ثقفني
اللازانيا باللحم المفروم من أكثر الوجبات السريعة التي المغذية التي ظهرت حديثاً في عالم الطبخ، فهي من الوصفات التي حازت على إعجاب كل من تذوقها من جميع الفئات الكبير والصغير، لهذا بدء عدد كبير من السيدات عن طريقة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم من المنزل بطريقة المطاعم وسر قوامها المتماسك مثل الجاهزة وسنقدم لكم هذا بالخطوات.
مقادير اللازانيا باللحم المفروم والجبن
- شرائح لازانيا.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- ربع كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.
مقادير اللحم المفروم للحشوة
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 حبة من البصل المفروم.
- 3 معالق من الثوم المفروم.
- كوب من صلصة الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الزعتر المفروم.
- نصف كوب من مرقة اللحمة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- زيت نباتي.
- نصف ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة.
- ملح.
- فلفل أسود.
البشاميل
- لتر من الحليب.
- 3 معالق من الدقيق.
- ملح.
- 3 مكعبات من الزبدة.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم والجبن
- أولاً نقوم بعمل حشو اللحم المفروم نقوم بوضع وعاء على نار متوسطة.
- نضيف القليل من الزيت ثم نضيف البصل المفروم.
- نقلب البصل على نار متوسطة حتى يبدأ البصل يأخذ لون نضيف الثوم المفروم ونقلبه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المفروم ونقلبها مع البصل والثوم جيدا حتى يتغير لون اللحم.
- نضيف الفلفل الأسود و الزعتر و الكزبرة و البابريكا و الملح ونخلطهم مع اللحم جيدًا.
- ثم نقوم بوضع كوب من صلصة الطماطم و السكر لكى يقلل من حموضة الصلصة.
- تقلب الصلصة مع اللحم ثم نضيف نصف كوب من المرقة أو الماء الدافئ.
- نغطي عليها ونتركها حتى يمتزجا كافة المكونات و يصبح القوام متماسك.
- نحضر الآن صوص البشاميل نقوم بوضع إناء على النار ونضيف الزبدة والدقيق و نقلبهم مع بعضهم حتى يذوب الدقيق في الزبدة.
- نضيف الحليب على الدقيق مع الإستمرار في التقليب بالمضرب ونضيف الملح والفلفل الأسود ورشة من جوزة الطيب.
- نخلط صوص البشاميل حتى تحصلين على قوام كريمي خفيف.
- نأتي بشرائح اللازنيا ونتبع تعليمات الاستخدام في سلقها لكي تحصلي على القوام المضبوط، و هناك أنواع من اللازانيا لا تحتاج إلى سلق.
- ثم نأتي بصينية بايركس ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخلها.
- نقوم بوضع كبشة من صوص البشاميل فى قاع الصينيه ثم نقوم برص طبقة من شرائح اللازانيا.
- ثم طبقة من البشاميل ثم طبقة من اللحم المفروم ثم شرائح اللازانيا ثم طبقة من الباشميل ثم اللحم المفروم.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.
- ثم نقوم بوضع طبقة من البشاميل ونوزع عليها الجبنة الموتزاريلا و الجبنة البارميزان المبشورة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 35 دقيقة.
- ثم نشغل الشواية لتأخذ اللون الذهبي و تسيح الجبن.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتهدأ لمدة 15 دقيقة لكي تحصلين على قطع متماسكة وتقدم بالصحة والهنا.
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