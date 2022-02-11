سحرية .. أسرار تحضير القطايف السادة والقطايف بالقشطة بمناسبة اقتراب رمضان الكريم أحلى حلوى

أسرار تحضير القطايف السادة والقطايف بالقشطة، حيث إنها حلوى القطايف تعتبر من أشهر الحلويات الرمضانية اللذيذة التي أبدع الكثيرين في تحضيرها وتقديمها بالطرق والحشوات اللذيذة والمختلفة التي تعطي لها مذاق رائع مثل شيكولاتة النوتيلا أو العسل أو المكسرات وجوز الهند وأيضاً يضيف إليها البعض الكاسترد والكريمة، كما أنها من الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة جداً ومكونات قليلة.

مكونات عجينة القطايف:

قم باستخدام ملعقة كبيرة وضع بواسطتها كميات مناسبة من العجينة وتتركها حتي يتحمر السطح السفلي، ثم قم بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية.

لأن لا بد من إحضار مقلاة يكون نوعها غير لاصقة الطعام، والآن قم بإضافتها على النار.

الآن تضع الماء على هذا الخليط تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات ويذوب السكر وتصبح العجينة سائلة.

في وعاء كبير يتم وضع السكر مع الضيق والتقليب جيداً، ثم بعدها يتم إضافة البيكنج باودر والملح ثم يعاد التقليب مرة أخرى

مكونات تحضير القطايف بالقشطة:

أولا نضع وعاء على النار ونضع به الحليب والسكر ونضيف إليه الفانيليا.

نقوم بتقليب جميع المكونات على النار جيداً حتى يصبح الخليط سميك.

لأن لا بد من رفع هذا الخليط من على النار، ثم يترك حتى برد تماماً.

بعد ذلك قم بحشو القطايف بالقشطة ثم غلق الأطراف جيداً وبإحكام.

الآن أصبحت القطايف الشهية جاهزة على التقديم فقط عليك القيام بخطوة واحدة بسيطة وهي أن تقوم بقليها في الزيت وتمام تسويتها.

لا بد من الانتباه بأن يكون الزيت ليس حاراً أو فلا بد أن يكون متوسط الحرارة حتى لا تفسد القطايف أو تحرق.