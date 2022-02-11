تكات رائعة لنجاح طريقة عمل المشبك المصري والسعودي في البيت على الطريقة الأصلية

المشبك، من الحلويات العربية التي لها معجبيها الكثر، وقد اشتهر في البداية في المدن الشامية ثم انتشر حتى وصل إلى مصر والعالم كله، العديد من محبين تناوله يعتقدون أن تحضيرها لا يصلح إلا في مصانع الحلويات لما يحتاجه من مكونات وأدوات، ولكن نحن نقدم لكي سيدتي وصفة سهلة وموفرة لعمل المشبك لأسرتك.

المشبك المصري والسعودي

لتحضير المشبك بأشهى طريقة تحتاجين سيدتي إلى:

المكونات

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خمس ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مياه دافئة.

زيت للقلي.

طريقة تحضير المشبك

أساس نجاح الوصفات هو اتباع التعليمات بالترتيب الآتي:

في وعاء ضعي الدقيق الأبيض ثم النشا ثم الملح ثم الخميرة ثم مياه الورد.

خلط المكونات جيدًا حتى الحصول على خليط سميك أقرب للسائل.

تغطية الوعاء وترك الخليط ليختمر جيدًا.

احضري مقلاة نظيفة وجافة اسكبي فيها الزيت ثم اتركي الزيت حتى يسخن.

في أحد أقماع الحلويات ضعي الخليط.

قومي بالضغط على القمع حتى يخرج الخليط منه واصنعي دوائر في الزيت.

اتركيه في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

ارفعي القطع عن المقلاة وضعيها في طبق.

كرري الخطوات حتى ينفذ منك الخليط.

اسكبي القطر إليه وقدميه.

مكونات عمل المشبك السعودي

خمسمئة غرام من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من المياه الدافئة.

زيت نباتي.

طريقة عمل المشبك السعودي

في وعاء قومي بنخل الدقيق الأبيض ثم ضعي الخميرة والملح ثم المياه.

خلط المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط لين.

ترك الخليط في الوعاء وتغطيته لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى يتخمر جيدًا.

احضري مقلاة نظيفة وجافة اسكبي فيها الزيت ثم اتركي الزيت حتى يسخن.

ضعي الخليط في أحد الأقماع وقومي بصنع دوائر مختلفة الأحجام.

اتركيه في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

ارفعي القطع عن المقلاة وضعيها في طبق.

كرري الخطوات حتى ينفذ منك الخليط.

اسكبي القطر إليه وقدميه.

قطر المشبك

المكونات:

للقطر تحتاجين سيدتي إلى:

كوبين من السكر.

كوب من المياه.

ملعقتين كبيرتين من مياه الورد.

عصير نصف ليمونة.

لون برتقالي اختياري.

الطريقة: