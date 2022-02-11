أقوي علاج لنزلات البرد و التخلص من البلغم و توسيع الشعب الهوائية فى ساعة واحدة

من أكثر الأمراض شيوعا وخاصة فى الشتاء و ينتقل من شخص لأخر فى الرذاذ المتطاير أو التنفس أو الكحة أو عند استخدام الأدوات الشخصية لأكثر من شخص والبرد يجعل الإنسان المصاب غير قادر على التنفس أو الكلام وذلك لأن الرپئتين تكون مملوءة بالبلغم والذى يصعب التخلص منه ولكن فى مقالنا هذا سوف نعرف طريقة سريعة للتخلص من البلغم بساعة واحدة.

أعراض البرد

يمكن معرفة حالات البرد بسهولة عند التعرض لهذه الأعراض:

الكحة الدائمة.

صعوبة فى التنفس من الأنف.

صداع دائم .

ارتفاع فى درجات الحرارة احيانا.

إرهاق عام وتعب بالجسم.

وكان ورشح مستمر من الأنف .

صعوبة في البلع وألم في الحلق.

كيفية التخلص من البلغم فى الرئة