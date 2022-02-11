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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الفطائر المخملية بحشوة البطاطس ومكونات بسيطة جداً، نشارك معكم اليوم وصفة فطائر جديدة بعجينة مختلفة ولذيذة جداً وهي الفطائر المخملية، وسوف نقدمها لكم مع حشوة لذيذة تعتمد على البطاطس المسلوقة كعنصر أساسي مضافاً إليه بعض المكونات والبهارات البسيطة، لتحصلين في النهاية على فطائر صحية بطريقة سهلة وبدون استخدام الفرن. إليكم طريقة صنع الفطائر المخملية بحشوة البطاطس اللذيذة في منزلك.

تحضير الفطائر المخملية بحشوة البطاطس

تنقسيم المقادير المكونة لوصفتنا اليوم إلى مقادير العجينة ومقادير الحشوة، ولنبدأ بالعناصر التي يتكون منها العجين وهي:

5 ملاعق كبيرة زبادي بمقدار 170 جرام.

2 بيضة + ربع كيلو جرام من الجبن القريش.

3 ملاعق كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سكر + ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

من 2 كوب ونصف ل 3 أكواب دقيق حسب الحاجة.

أما مقادير الحشوة فهي:

كيلو من البطاطس المسلوقة + بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة بابريكا + 3 ملاعق صغيرة ملح.

سوف نبدأ أولا بتحضير الحشوة حتى لا نستهلك وقتاً في تجهيزها بعد صُنع العجين، نقوم تحضير مقلاة ونرفعها على النار ونضف إليها الزيت والزبدة، وبعد إذابة الزبدة نضف مكعبات البصل ونقلب حتى يذبل البصل وبعد ذلك نضف البطاطس المسلوقة بعد هرسها، ثم نقلب وبعدها نضف الحليب مع إضافة البابريكا والملح ونقلب جيداً حتى تندمج المكونات مع بعضها وتصبح الحشوة بلون أحمر نوعاً ما، ثم نتركها جانباً حتى تبرد ونبدأ بتحضير العجينة.

الفطائر المخملية بطريقة سهلة

نحضر وعاء العجن ونضف إليه الزبادي والزيت مع إضافة البيض والسكر ثم نخلط جيداً بالمضرب اليدوي، وبعد ذلك نقوم بإضافة الجبن القريش ونخلطها مع الخليط حتى تندمج معه جيداً، ثم نضف البيكنج بودر والملح ونخلط قليلاً وبعدها نضف الدقيق تدريجياً مع التقليب والعجن يدوياً، ثم نغطي العجينة ونتركها لمدة 10 دقائق لتستريح قليلاً وبعد ذلك نرش سطح مناسب بدقيق، ثم نضع العجينة ونفردها قليلاً على شكل مستطيل ثم نقسمها إلى 12 قطعة متساوية الحجم.

نأخذ كل قطعة ونكورها ونضعهم في وعاء مرشوش بالدقيق ونغطيهم ببلاستيك غذائي، ثم نأخذ كل كرة ونفردها مع رشة دقيق على شكل دائرة بحجم كف اليد، ثم نضع بداخلها في المنتصف 4-3 ملاعق كبيرة من حشوة البطاطس ثم نغلق الأطراف بشكل بيضاوي نوعاً ما، وهذه الخطوات تكرر على كل كرات العجين. ثم نضع الفطائر في زيت متوسط على نار متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي ثم نقلبها على الجهة الأخرى، حتى تأخذ لون ذهبي أيضاً وبعدها نرفعها على مناديل ورقية ثم نضعها على شبكة تبريد، وبعدها تكون جاهزة للتقديم بألذ طعم.