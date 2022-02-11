نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري أحلى طاجن ام علي من المنزل بطريقة المطاعم كريمي و لذيذ في المقال التالي
طاجن ام على تعد هذه الحلوى من أكثر الحلويات التي يتم تناولها فى المطاعم والمحلات لأن الشيفات بقوم بتحضيرها بطريقة خاصة، كما أنها من أصناف الحلويات المشهورة والقديمة جدًا لهذا نرى أن الملايين يفضلون ويعشقون تناول ام على، مع دخول فصل الشتاء أصبح الجميع يبحث عن وصفات حلوى تكون سهلة وسريعة وخفيفة يستطيعون تحضيرها ليدفئ بها، لهذا هناك العديد من السيدات الذين يقومون بالبحث عن طريقة تحضير طاجن ام على ولكن بطريقة تكن سهلة و مكونات لا تكن مكلفة أو غير متوفرة وهذا ما سأقدمه لكم.
مقادير طاجن ام على
يعد حلوى ام على من أكثر الحلويات المكلفة جداً عند شرائها من الخارج لأنها تحضر من مكونات باهظة، ولكننا اليوم سوف نحضرها لكم بمكونات بسيطة جدًا وهي:
- علبة جلاش او كرواسون قطع
- 3 أكواب من الحليب.
- كوب من القشطة.
- نصف كوب من الزبيب.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الفستق المطحون أو أي نوع من المكسرات.
- ربع كوب من الحليب المكثف.
- كوب من الكريمة السائلة.
- نصف كوب من جوز هند.
- 3 معالق من الزبدة أو السمن البلدي.
طريقة تحضير طاجن ام علي
سنقدم لكي أسهل وأبسط طريقة لعمل الذ و اطعم طاجن ام على من المنزل طريقة التحضير هي:
- إذا كان متوفر لديكي الكرواسون قومي بوضعه في الطاجن ونقوم بتكسيره قطع متوسطة حتى نملئ قاع الطاجن.
- أما إذا كان لا يتوفر الكرواسون يمكنك تحضير ام على بعجينة الجلاش من خلال نقوم بلف ورقة الجلاش على شكل اسطوانة ثم نقطعها إلى شرائح سميكة حتى ننتهي من كافة الكمية.
- بعد ذلك نضع طاسة على النار ونضع زيت غزير ونقوم بتحمير شرائح عجينة الجلاش حتى يصبح لونها ذهبي.
- نخرجها من الزيت على طبق به مناديل مطبخ.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع شرائح عجينة الجلاش المقرمشة فى الطاجن.
- نقوم بتوزيعها جيداً داخل الطاجن.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب السائل والحليب المكثف نقوم بتوزيعها على كافة شرائح الجلاش.
- نضيف السكر وهذا حسب الرغبة ولكن يجب مراعاة إن الحليب المكثف به نسبة من السكر.
- نضع بعد ذلك طاجن ام على فى الفرن على نار متوسطة حتى يغلى الطاجن.
- نضيف بعد ذلك المكسرات و الزبيب و جوز الهند.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع طبقة من القشطة البلدي على وجه الطاجن و نتركها في الفرن لمدة 5 دقائق فقط مع تشغيل الشواية لكي تتحمر القشطة و تحصلين على اللون الذهبي المميز.
- نخرجها بعد ذلك من الفرن و نقوم بتقديمها إلى الطعام وهي ساخنة وبالصحة والهنا.
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