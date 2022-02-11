حضري أحلى طاجن ام علي من المنزل بطريقة المطاعم كريمي و لذيذ

طاجن ام على تعد هذه الحلوى من أكثر الحلويات التي يتم تناولها فى المطاعم والمحلات لأن الشيفات بقوم بتحضيرها بطريقة خاصة، كما أنها من أصناف الحلويات المشهورة والقديمة جدًا لهذا نرى أن الملايين يفضلون ويعشقون تناول ام على، مع دخول فصل الشتاء أصبح الجميع يبحث عن وصفات حلوى تكون سهلة وسريعة وخفيفة يستطيعون تحضيرها ليدفئ بها، لهذا هناك العديد من السيدات الذين يقومون بالبحث عن طريقة تحضير طاجن ام على ولكن بطريقة تكن سهلة و مكونات لا تكن مكلفة أو غير متوفرة وهذا ما سأقدمه لكم.

مقادير طاجن ام على

يعد حلوى ام على من أكثر الحلويات المكلفة جداً عند شرائها من الخارج لأنها تحضر من مكونات باهظة، ولكننا اليوم سوف نحضرها لكم بمكونات بسيطة جدًا وهي:

علبة جلاش او كرواسون قطع

3 أكواب من الحليب.

كوب من القشطة.

نصف كوب من الزبيب.

كوب من السكر.

نصف كوب من الفستق المطحون أو أي نوع من المكسرات.

ربع كوب من الحليب المكثف.

كوب من الكريمة السائلة.

نصف كوب من جوز هند.

3 معالق من الزبدة أو السمن البلدي.

طريقة تحضير طاجن ام علي

سنقدم لكي أسهل وأبسط طريقة لعمل الذ و اطعم طاجن ام على من المنزل طريقة التحضير هي: