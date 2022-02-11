كريم سحري مضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس يزيل التجاعيد ويشد البشرة

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كريم العسل السحري المضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس يزيل التجاعيد ويشد البشرة في وقت قصير جداً، إليكي سيدتي كيفية صنع كريم مضاد للشيخوخة بالعسل يشد البشره ويحارب علامات الشيخوخة، لتحضير هذا الكريم نحتاج إلى عسل النحل الطبيعي حيث أنه يقلل من ظهور تجاعيد البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما نحتاج إلى ماء الورد فهو يرطب البشرة ويحميها من الجفاف كما تخلص البشرة من التجاعيد.

كريم سحري مضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس

يتكون الكريم من العناصر التالية :

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

100 مل من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

200 مل من الماء.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

بضع قطرات من فيتامين ه.

كريم إزالة التجاعيد و شد البشرة

ضع مقدار العسل في قدر معدني مع إضافة ماء الورد والنشا ثم امزج المكونات جيداً، وبعد ذلك ضع القدر على الموقد لمدة 5 دقائق واستمر في التقليب حتى تحصلي على خليط كريمي، بعد ذلك اسكبي هذا الخليط الكريمي في وعاء واتركه جانباً حتى يبرد، ومن جانب آخر أضف بذور الكتان ومقدار الماء في إناء معدني ثم ضع الإناء على النار لمدة 10 دقائق.

تحضير الوصفة و تطبيقها على البشرة

يتم الإستمرار في التقليب على نار خفيفة حتى تحصل على مزيج لزج رغوة بيضاء، بعد ذلك ثم بتصفية المزيج بإستخدام قطعة قماش خفيفة استخراج هلام بذور الكتان، ثم أضف جل بذور الكتان إلى مزيج العسل ونشا الذرة وامزج بشكل جيد، بعد ذلك أضف جل الألوفيرا وامزج مجدداً حتى يتجانس قوام المزيج، احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية صغيرة ثم أضف قطرات من فيتامين ه وحرك قليلاً، والآن حصلنا على كريم العسل الطبيعي المضاد للشيخوخة.

ضع هذا الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة ويوضع أيضاً على المناطق المجعدة، ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم لمدة دقيقتين وبعد ذلك اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء جيداً، ضعي هذه الوصفة على بشرتك بشكل يومي و ستساعدك هذه الوصفة على تقليل ومنع ظهور التجاعيد، ستحصلين على نتائج ممتازة من الأسبوع الأول من الإستخدام ويمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة لمدة أسبوع.