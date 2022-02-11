بكيلو حليب فقط اعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبدة الفلاحي من أهم الطرق التي تبحث عنها كل ربة منزل حيث تعتبر وصفة الزبد الفلاحي من أهم الوصفات التي من الممكن أن نحصل عليها من الحليب ولا بد وأن يكون كامل الدسم، ومن خلال التي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طريقة بسيطة من الممكن عن طريقها أن يتم عمل الزبد الفلاحي بأقل إمكانات، وبجهد أقل، وفيما يأتي مكونات عمل الزبدة والطريقة التي من خلالها سيكون من السهل على كل ربة بيت استخراج الزبد بسهولة من الحليب.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

الزبد الفلاحي من الممكن أن نقوم بإعداده من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة جدا والمكون الرئيسي هو الحليب كامل الدسم وإليك المكونات التي لا بد وأن تكون في مطبخك لعمل أفضل أنواع الزبد، حيث تعتبر وصفة من الزبد الفلاحي من بين أقوى الوصفات التي تنتج فضل كمية من الدهون الصحية، ومن خلال إحضار كمية من الحليب من النوع الجاموسي والتعامل معه وفق خطوات بسيطة ستقومي باستخراج الزبد الطبيعي المفيد منه وبأفضل نتيجة تمكنك من إدخال الزبد الطبيعي في كل الوصفات والأكلات التي تحتاج لمكون الزبد.

مكونات لعمل الزبد الفلاحي

من الممكن أن يتم عمل مكون الزبد الفلاحي من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

لتران من مكون الحليب كامل الدهن.

زجاجتان فارغتان.

مكعبات من الثلج.

وعاء ملائم.

طريقة التحضير لتلك الوصفة

من خلال الاستعمال للمكونات السابقة من الممكن عمل أفضل أنواع الزبد بكل سهولة والخطوات التحضيرية تكون من خلال اتباع الآتي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الزجاجتين وضع الحليب فيهما ويترك الحليب حتى يقطع تماما ويتحول لكتل متجبنة.

بعد تحول الحليب لكتل من البروتين فهذا ما يساعد في الحصول على الزبد ولكن لا بد من رج الحليب جيدا، ومن ثم يتم وضعه في وعاء يكون مناسب.

يتم وضع مكعبات لثلج أثناء الاستمرار في تقليب الحليب المتكتل، وهذا ما يساعد في سرعة فصل المكونات الدهنية وهي الزبد الطبيعي عن سوائل الحليب.

قد ذكرنا لكم في هذا المقال بالتفصيل افضل الطرق المستخدمه للحصول علي إلى الزبدة الفلاحي بسعزىةغ في المنزل باستخدام ومكونات طبيعية في المنزل يمكنك إعداد اشهي الاكلات التي يمكن توفيرها حيث تستخدم الزبدة الفلاحي بكيلو حليب يمكن أعدادها كما ذكرنا لكم بالتفصيل وهذه الطرق تساعدك بسهولة على الحصول على زبدة مثل المطاعم بدون وجود تعب او استهلاك في الوقت