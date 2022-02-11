مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بمكونين فقط بطعم احلي من الجاهزة

الجبنة الموتزريلا، كل ربة منزل تبحث عن الوصفة المميزة، والتي من الممكن عن طريقها عمل أفضل نوع من أنواع الأجبان المميزة وهي نوع جبن الموتزريلا الذي من الممكن أن يساعد في الحصول السريع على أفضل أنواع من المعجنات التي يفضل تناولها الكثيرون، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة بالخطوات من الممكن عن طريقها الحصول السريع على وصفة من الجبن الموتزريلا والتي يكون من السهل الحصول عليها من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية، والتي تيسر من الحصول على الجبن الموتزريلا بأفضل مذاق ومن خلال ما يأتي نقدم مكونات الجبن، وطريقة إعداده الصحيحة.

مكونات الجبن الموتزريلا

من الممكن الحصول على نوع الجبن الموتزريلا من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة جدا، وتلك المكونات لها القدرة على توفير أفضل نوعية من الأجبان تساعد في التحضير لمختلف وصفات البيتزا والمعجنات المفضلة، ومن خلال ما يأتي نوضح أهم المعلومات عن أفضل المكونات لعمل جبن الموتزريلا، من الممكن أن يتم عملها من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي:

لتران من الحليب.

ربع كوب من الخل.

ملعقة من عصير الليمون.

علبة محكمة الغلق.

قدر ملائم.

طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا

من الممكن أن يتم تحضير جبن الموتزريلا من خلال اتبع خطوات بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي:

إضافة الحليب بالكامل بوعاء مناسب ويتم رفعه على النار.

يتم غلي الحليب ومن ثم تتم تهدئة النار.

بعد ذلك تتم إضافة الخل مع الليمون ومن ثم تقوم ربة المنزل بالتقليب الجيد للحصول على الكتل المتجبنة من الحليب والتي تعد بداية تكوين الجبن الموتزريلا.

الاستمرار في التقليب الجيد حتى نحصل على أكبر كمية من الحليب المتجبن، ولا بد وأن تهدأ النار تماما حتى لا تحترق الكتل من الحليب المتكونة والتي تعطينا الجبن الموتزريلا.

تجميع كل الكتل المتكونة من الجبن في كرات ووضعها في علبة وتكون محكمة الغلق، وهذا لكي يتم تخزينها في الفريزر.

بعد تجميد الجبنة الموتزريلا يتم بشرها كما أن يتم استعمالها عند الحاجة ويتم وضعها في الثلاجة.

يمكن عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة ومقادير سهلة، حيث أن الجبنة الموتزريلا تعتبر مكون أساس يحب توافرها في كل بيت لأنها تدخل في الكثير من الأكلات وتجعلها ذو مذاق طيب ولذيذ فيمكن إدخالها في عمل البيتزا والكريب كما يمكن وضعها علي المكرونة البشاميل وبعض الأكلات الاخري