بسكويت الشوفان بالعسل دايب وصحي حضريه في 10 دقايق

بسكويت الشوفان بالعسل، يعتبر بسكويت الشوفان بالعسل من أكثر أنواع البسكويت الصحي الذي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فيتسم بسكويت الشوفان بسهولة التحضير بالإضافة لمقاديره الغير مكلفة وتبحث الكثير من السيدات عن وصفات جديدة تقدمها لأفراد أسرتها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت الشوفان بالعسل.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:

يتم تحضير بسكويت الشوفان بالعسل بخطوات ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كأس من السكر بني.

ربع كأس من عسل النحل.

بيضة.

15 مل من المياه.

نصف كأس من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقة ونصف من الشوفان المطحون.

ملعقتان كبيرتان من رقائق الشوكولاتة.

خطوات تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:

يتم تحضير بسكويت الشوفان بالعسل بخطوات بسيطة للغاية ويسهل للجميع تحضيره في المنزل دون أي تكلفة فالشوفان من المكملات الغذائية المفيدة للجسم وتحضيره في هيئة بسكويت يزيد من جمال النكهة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت الشوفان بالعسل: