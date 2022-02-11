بسكويت الشوفان بالعسل دايب وصحي حضريه في 10 دقايق

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بسكويت الشوفان بالعسل، يعتبر بسكويت الشوفان بالعسل من أكثر أنواع البسكويت الصحي الذي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فيتسم بسكويت الشوفان بسهولة التحضير بالإضافة لمقاديره الغير مكلفة وتبحث الكثير من السيدات عن وصفات جديدة تقدمها لأفراد أسرتها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت الشوفان بالعسل.
طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:
يتم تحضير بسكويت الشوفان بالعسل بخطوات ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كأس من السكر بني.
- ربع كأس من عسل النحل.
- بيضة.
- 15 مل من المياه.
- نصف كأس من الدقيق.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من البيكنج صودا.
- ملعقة ونصف من الشوفان المطحون.
- ملعقتان كبيرتان من رقائق الشوكولاتة.
خطوات تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:
يتم تحضير بسكويت الشوفان بالعسل بخطوات بسيطة للغاية ويسهل للجميع تحضيره في المنزل دون أي تكلفة فالشوفان من المكملات الغذائية المفيدة للجسم وتحضيره في هيئة بسكويت يزيد من جمال النكهة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت الشوفان بالعسل:
- أولًا يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على صينية ويتم تغطيتها بورق الزبدة.
- الحصول على العجانة الكهربائية ويتم خلط فيها كلًا من الزبدة والسكر والعسل والبيض والمياه.
- القيام بنخل الدقيق والبيكنج صودا والملح ثم يتم خلطهم مع الشوفان المطحون.
- يتم إضافة خليط الشوفان والدقيق إلى خليط العسل والسكر ثم يتم التقليب لحين أن تختلط المقادير مع بعضها البعض.
- يلزم الاستمرار في الخلط لحين أن يصبحوا مزيج واحد ث يتم إضافة رقائق الشوكولاتة.
- يتم تقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم ثم يتم الحصول على الصينية المدهونة بورق الزبدة ثم يتم وضع الكرات في الصينية مع ترك مسافات بين كل كرة والأخرى.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن ثم يتم خبز البسكويت لحين أن يتغير لونه ويصبح ذهبي.
- بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وتركه جانبًا لحين أن يبرد ثم يتم تقديمه مع المشروب المفضل وبالهناء عليكم.
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