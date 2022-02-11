ملعقة واحدة قبل النوم وداعا لالام المفاصل وخشونة الركبة بدون أدوية أو جراحة

يعاني الكثير منا من آلام المفاصل الغير مستحب إلى جانب حدوث الخشونة والتهابات الغضروف لذلك بحث الكثير من الأشخاص على الإنترنت على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج هذه الالتهابات لذلك استطعنا أيجاد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج المفاصل وسوف نوضح طرق العلاج والوصفات من خلال هذا المقال.

علاج آلام المفاصل بالأعشاب

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تعالج المفاصل والتهاباتها ونوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

وصفة زيت الخردل: يساعد زيت الخردل كثيرا في علاج المفاصل وذلك عن طريق تدفئة الزيت ونخلطه مع عصير البصل واستخدامه كدهان بشكل يومي على المناطق التي يوجد بها الالتهاب يحفز ذلك المفاصل ويساعد على شفائها بشكل سريع.

وصفة زيت الزيتون: يكون عذا الزيت من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية المستخدمة حيث يمكن أن نستخدمه عن طريق تدفئته وتدليك به الأماكن الملتهبة في الجسم.

خل التفاح: يساعد خل التفاح كثيرا على الشفاء من التهابات المفاصل والخشونة وذلك عن طريق وضع ملعقة من الخل على كوب من الماء وتناولها بعد كل وجبة ويمكن أن نستخدمه في تدليك الأماكن الملتهبة أيضا.

أسباب التهاب المفاصل

نجد أن لالتهاب المفاصل أسباب كثيرة منعا تقدم العمر حيث أن التزايد في السن يسبب الخشونة وتكون المفاصل أكثر حساسية مما يعرضها للالتهاب بشكل سريع، زيادة الوزن تكون سببا أيضا في حدوث التهابات المفاصل والخشونة والغضروف أيضا حيث أن زيادة الوزن تعيق الحركة مما يجعلها تسبب مشاكل لجميع المفاصل، لخبطة الهرمونات لدى السيدات يمكن أن تسبب مشاكل للمفاصل والتهابها، ويمكن أيضا للأسباب الوراثية تكون سبب لالتهابات المفاصل لذلك من النصائح التي يواجهها الأطباء بشكل مستمر هو الاهتمام بالأمر وفي حال وجود أي الآلام وقتها لا بد من اللجوء الى الطبيب.