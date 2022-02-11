نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول منيو باسكن روبنز السعودية وأسعارها بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد باسكن روبنز السعودية من أقدم المحلات التجارية بالمملكة حيث يقدم مجموعة رائعة من نكهات الآيس كريم المبتكرة، وتصل عدد نكهات باكس روبنز الآن أكثر من ألف نكهة تتميز بالمذاق الرائع والمعروف في المملكة بإسم آيس كريم باسكن روبنز.

باسكن روبنز السعودية وأسعارها بعد التحديث

منيو باسكن روبنز السعودية مليء بالنكهات المميزة حيث يضم العديد من الاختيارات العصرية بأسعار مميزة، وأصبحت نكهة الميلك شيك والكراميل من أروع النكهات التي تقدمها مجموعة باسكن روبنز للعملاء.

سبب شهرة الأيس كريم في باسكن روبنز

يتميز آيس كريم باسكن روبنز بنكهته المميزة ذات المذاق الحلو حيث يسعى دائماً إلى خلط تركيبات جديدة للحصول على نكهة مبتكرة بطريقة مثالية تثير إعجاب الزبائن، وتعد هذه النكهات سبب مهم في شهرة باسكن روبنز السعودية.

تضاف على الآيس كريم أشهى المكونات والحلويات ذات المذاق المميز حيث لا تتوقف إبتكارات باسكن روبنز من إضافة النكهات الجديدة وتقديم المذاق الخاص حسب رغبة الزبائن.

أنواع الآيس كريم الأشهر في باسكن روبنز

تقدم سلسلة روبنز السعودية مجموعة مميزة من أنواع الآيس كريم والحلويات الشهية ومن أشهر هذه النكهات:-

آيس كريم الموز بالبندق.

الجوز الأسود.

آيس كريم بنكهة القهوة.

إضافة رقاقات الشوكولاتة على الآيس كريم.

مزيج من التمر وجوز الهند.

آيس كريم بنكهة النوجا.

عصائر ومشروبات البرتقال و الفراولة الفريش.

حلوى عصا النعناع الأخضر.

عصائر وكرسبي الليمون.

الايس الكريم الأكثر مبيعاً في باسكن روبنز

يلقى آيس كريم باسكن إهتمام كبير من الصغار والكبار بالمملكة، ومن يراغب في تجربة نكهات جديدة ومن أهم الأنواع الأكثر مبيعاً ويزداد الطلب عليها من قبل الزبائن:-

آيس كريم الشوكولاته.

ايس كريم الحليب ممزوج بالشوكولاته والكريمة.

نكهة اللوز الطازج مع العسل.

كعكة التشيز كيك.

هذه النكهات المميزة من أسباب شهرة باسكن روبنز في المملكة العربية السعودية، وأصبحت الحلوى المفضلة للكثير من الزبائن.

أسعار آيس كريم باسكن روبنز

أسعار آيس كريم روبنز مميزة تناسب الجميع كما يقدم باسكن روبنز السعودية مجموعة مميزة من العروض مثل: