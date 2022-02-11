طريقة تحضير الكريب حلو وحادق في المنزل

تعرفي على طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق فبعض الأشخاص يحبون تناول الكريب الذي يحتوي على مكونات حلوة مثل النوتيلا والفواكه وآخرون يفضلون الكريب الذي يحتوي على مكونات بها الكثير من التوابل، وذلك خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق بالمكونات والخطوات.

مكونات عمل الكريب الحلو

من خلال استخدام مجموعة من المكونات البسيطة كما يلي يمكنكم تحضير أطيب كريب حلو يحتوي على الفراولة والشوكولاتة:

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من لبن.

نصف كوب من السمنة.

بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

معلقة من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

خطوات تحضير الكريب الحلو

نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ونخلطهم حتى تتجانس.

نترك الخليط السابق يرتاح لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

نضع الزيت النباتي في مقلاة من الايفال على النار.

نضع كمية صغيرة من الخليط في المقلاة بشكل متساوي مع التقليب حتى يكتسب اللون الذهبي من الجهتين.

نستمر في هذا الخطوات حتى ينتهي الكريب بالكامل ثم يتم تزيينه بالفراولة والشوكولاتة.

مكونات عمل الكريب الحادق

يمكن تحضير أي نوع من الحشوات المفضلة لكم ووضعها في الكريب الحادق، ولكن من أجل تحضير الكريب يجب توفير المكونات التالية:

كوب من الحليب.

نصف كوب من الماء الفاتر.

كول ونصف من الدقيق المنخول.

رشة من الملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

خطوات عمل الكريب الحادق

اتبعي الخطوات التالية لعمل الكريب الحادق بأنواع الحشوات المختلفة: