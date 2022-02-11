بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم ورائحة احسن من الجاهزة مش هتشتري من برة تاني

السمن البلدي، أسهل طريقة من الممكن تحضير السمن البلدي بها هي تلك الطريقة التي تساعد في الحصول من الحليب أو أحد مشتقاته على أهم مكون دهني طبيعي وهو السمن البلدي بالطعم المميز، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكونات الأساسية والتي من خلالها يتم عمل السمن البلدي مع بيان أهم الخطوات التي تيسر من الحصول على السمن البلدي الطبيعي الخالي من المواد الدهنية الضارة والغير محتوي على الدهون الثلاثية.

مقادير السمنة البلدي

السمن البلدي من السهل تحضيرها من الحليب أو من القشطة، أو الزيد الفلاحي وكل مكون له طريقته والخطوات التي من الممكن عن طريقها استخراج السمن البلدي بكل سهولة، وبأقل جهد للحصول على المكونات الدهنية والتي يحتوي عليها الحليب أو أي مشتق من مشتقاته، ومن خلال ما يأتي أهم المعلومات عن مكونات مميزة تيسر من الحصول على السمن البلدي بأقل وقت ممكن، من الممكن لربة البيت أن تستعمل المكونات الآتية لتحضير وصفة السمن البلدي والمقادير تكون كما يلي:

كيلو من مكون القشطة الفلاحي البلدي.

مكعبات من الثلج.

قدر ملائم.

وعاء مناسب.

طريقة تحضير السمن البلدي

خطوات التحضير من الممكن اتباعها على هذا النحو الآتي:

يتم وضع القشطة المتوفرة في وعاء مناسب من البلاستيك.

يتم تقليب القشطة بشكل مستمر للحصول على الزبد الطبيعي.

من الممكن أن يضاف الثلج للتيسير من خطوة فصل الزبد عن سوائل القشطة تماما.

لا بد من تجميع كل ما يتوفر في القشطة من الدهون والتي تتمثل في الزبد الطبيعي ويتم تجميعه في شكل كرات.

يتم وضع كرات الزبد بعد أن تتم خطوة تصفيتها تماما من أي مواد سائلة، ويوضع الزبد بالوعاء الملائم ويرفع فوق النار.

لا بد وأن تكون النار هادئة تماما ليتحول الزبد المتوفر إلى السمن الطبيعي الفلاحي وفي أقل وقت ممكن.

بعد تحويل القشطة إلى السمن الطبيعي لا بد من وضع السمن البلدي في برطمان زجاجي يكون محكم الغلق وذلك للحفاظ على طعم ورائحة السمن وقوامه المميز.

تناولنا من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة وبخطوات سهلة وبسيطة كما تناولنا كيفية تحضير السمن البلدي بمكونات بسيطة وسهلة كما أن هناك عوامل يحب توافرها عند شراء السمن البلدي وهي أن يكون السمن ليس له رائحة أي أن تكون رائحة مقبولة كما أن فواكة يكون متوسط اي ليس جامد ولا متماسك