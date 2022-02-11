الكوب السحري لعلاج نزلات البرد والكحة في 3 ساعات فقط سيختفي البرد وأثاره تماما

يعاني الكثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء من نزلات البرد والكحة والأنفلونزا وخاصة بعد انتشار فيروس كوفيد ١٩ المتحول وميكرون مما أدى إلى انزعاج الكثير من الأشخاص إلى جانب الخوف الشديد الذي يشعرون به عندما ينزلون من المنزل خوفا من حدوث العدوى لذلك استطعنا أن نجد لكم كوب سحري لعلاج البرد والإنفلونزا سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

وصفة الكوب السحري لعلاج البرد والإنفلونزا

توجد كثير من المشروبات التي تعالج نزلات البرد والكحة وتقوي المناعة والمشروب السحري هو:

عصير الليمون المغلي: يساهم الليمون كثيرا في معالجة نزلات البرد والأنفلونزا والتخلص من الكحة وتراكم البلغم الموجود على الصدر فيجب أن يتم تناول عصير الليمون المغلي كل صباح على الريق وتكون طريقة تحضيره سهلة للغاية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

نحضر حبة من الليمون كبيرة ونقوم بغسلها جيدا بالماء والخل.

نحضر كوب من الماء ونضعه على النار ونعصر به الليمون.

عند انتهاء عصر الليمون نقوم بألقاء القشر في الماء أيضا حتى يتم غليه مع الليمون والماء.

عند تمام الغليان نحضر الكوب ونضع به ملعقتين من العسل الأبيض ثم نضع مصفى صغيرة في الكوب ثم نقوم بسكب عصير الليمون المغلي داخل الكوب ونقلبه جيدا حتى يذوب العسل تماما.

نتناول هذا المشروب مرة كل صباح على الريق بشكل يومي.

يمكن أن نضع السكر بدلا من العسل ويمكن أن لا نضع أي تحليه في الكوب.

فوائد تناول عصير الليمون المغلي على الريق

لتناول هذا المشروب فوائد كثيرة سوف نتحدث عنها من خلال النقاط التالية: