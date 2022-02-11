نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون زيت وبملعقة نشا هتحضري أصابع البطاطس المقرمشة بالفرن صحية وغير مكلفة في المقال التالي
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بدون زيت، الكثيرين من محبي أكلات البطاطس يميلون لوجبة خفيفة مثل أصابع البطاطس؛ ولكنهم لا يعلمون المشاكل الصحية التي تسببها كمية الزيوت المستعملة في تحمير البطاطس، ويجب توفر كمية وفيرة من الزيت للتحمير بشكل جيد ولكن في بعض الأحيان لا تصلح لبعض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض مثل “مرض السكري، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم،والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.
أصابع البطاطس المقرمشة
تختلف وجبات تحضير البطاطس بالمنزل حيث يتم تحضيرها بطرق مختلفة فمنها، المقلية والنصف مقلية، وصنية البطاطس بالدجاج، وينصح خبراء التغذية بعدم تناول أو الاعتماد علي الوجبات التي تحتوي علي زيوت فعندما تتعرض الزيوت لدرجة حرارة عالية تتحول إلي زيوت مشبعة فتعمل علي زيادة الوزن.
مكونات البطاطس بدون زيت
من خلال اتباع بعض المكونات البسيطة يمكنك أعداد كمية وفيرة من أصابع البطاطس المقرمشة بدون زيت، واليك سيدتي المكونات البسيطة التالية:
- 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل حامي ويمكن عدم إضافته.
- نص ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة كاري.
- ملعقة صغيرة نشا الذرة.
- ربع كوب زبادي.
- 4 ملاعق دقيق ابيض.
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بالفرن
- أولاً يتم إشعال الفرن علي درجة 200 درجة مئوية.
- يتم تقطيع البطاطس إلي أصابع متساوية الحجم ثم يتم غسلها بالماء الفاتر جيداً.
- نقوم بسلق البطاطس لمدة 3 دقائق حتي الغليان ويتم رفعها وتصفيتها من الماء.
- في وعاء نضع الزبد وجميع التوابل ما عدا الزبادي والنشا والدقيق.
- نضع البطاطس المسلوقة في التوابل ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- في وعاء اخر نضع الزبادي والنشا والدقيق ويتم تقليبهم جيداً.
- نأخذ نصف كمية البطاطس ونضعها في تتبيله النشا والدقيق ونقلبهم جيداً.
- نحضر صنية فرن بها القليل من الزبد ونرص بها حبات البطاطس المتبلة بالدقيق.
- في صنية اخري نضع باقي كمية البطاطس.
- يتم إدخال صواني البطاطس بالفرن ونتركها لمدة ساعة الأربع.
- بعد انقضاء المدة يتم إشعال الشواية لتحمير البطاطس ويصبح لونها ذهبي.
- يتم أخراج البطاطس وتقدم ساخنة مع القليل من الكاتشب.
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