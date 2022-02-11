أفضل طريقة لعمل البسبوسة في البيت أحلى طعم مرملة وهيطلبوها منك كل يوم

تعد البسبوسة من أشهر الحلويات التي تقدم في المناسبات، وبالأخص في شهر رمضان، فلا يخلو منزل من مقادير البسبوسة، لذا قررنا اليوم أن نتناول معكم بشكل مفصل طريقة عمل البسبوسة في المنزل بشكل سهل وخطوات بسيطة، ومكونات ابسط، وفي النهاية الحصول على نتيجة شهية، ومذاق خاص للبسبوسة وأفضل من البسبوسة الجاهزة، وذلك على هذا الشكل الآتي بيانه.

مكونات البسبوسة السادة

ثلاثة أكواب من دقيق السميد. كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم. أربعة أكواب من السمنة. ملعقة واحدة من مسحوق البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة جدا من الملح. علبة زبادي.

طريقة عمل البسبوسة السادة

احضري وعاء عميق. ضعي السميد والسكر، والبكنج باودر وكذلك الملح داخل هذا الوعاء والقيام بخلط وتقليل هذه المكونات جيدا. القيام بتسييح السمن من أجل الحصول على سمن سائل. وضع الزبادي على دقيق السميد. القيام بوضع السمن المكونات السابقة، والحرص على تقليب هذا الخليط بشكل جيد. احضري صينية ذات حجم متوسط، وضعي بها ملعقة صغيرة من السمن ووزعيها بشكل جيد داخل الصنية. ضعي الخليط في الصينية، وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. الانتظار لمدة عشرين دقيقه. إخراج البسبوسة من الفرن بعد أن تأخذ السوى الكامل وضع الشربات وهو ساخن على البسبوسة فور خروجها من الفرن.

مكونات شربات البسبوسة

ثلاثة أكواب من السكر الناعم. اثنان كوب من الماء. ليمونة كاملة. ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل الشربات