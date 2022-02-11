بطريقة التجار.. تخزين ورق العنب بنفس لونه الاخضر من السنة للسنة هيفضل طازة كأنك لسه شرياه

يمكنك الآن التعرف على طريقة تخزين ورق العنب لفترات طويلة بدون أن يفسد، فيعتبر محشي ورق العنب من ألذ الأطعمة التي نحبها ونحب تقديمها في المناسبات والعزومات، وهو من الأطعمة المفضلة والتي تزين سفرة الطعام، ونظرًا لأن ورق العنب ينضج في مواسم معينة ويباع في غير مواسمه بأسعار عالية نقوم بشرائه وتخزينه في الثلاجة ولكن أحيانًا يفسد الورق أثناء تخزينه ويتلف بسبب تخزينه بطريقة خاطئ ولذلك تعرفي على الطريقة الصحيحة من خلال مقالنا اليوم.

بطريقة التجار.. تخزين ورق العنب بنفس لونه الاخضر من السنة للسنة

يمكنك تخزين ورق العنب في الثلاجة لفترات طويلة من خلال اتباعك للخطوات التالية:-

قومي بغسل ورق العنب جيدًا وتنظيفه من أي أتربة وشوائب.

صفّي ورق العنب من الماء وتأكدي من أنه لا يحتوي على أي قطرات ماء فالماء يساهم في تعفن الأطعمة والنباتات بسهولة.

بعد ذلك قومي بوضع ورق العنب في وعاء مناسب وقومي برصه بشكل جيد فوق بعضه

ثم ابدئي في وضعه بداخل أكياس بلاستيكية.

أحكمي غلق الأكياس وقومي بوضعها داخل الفريزر واتركيها لوقت الحاجة لتحضيره أو استخدام ورقات العنب.

أهم النصائح التي يجب مراعاتها عند تخزين ورق العنب

عند تخزين ورق العنب يجب اتباع عدة نصائح حتى لا يتلف الورق وكان من بين هذه النصائح ما يلي:-

يجب أن يكون ورق العنب الذي ستقومين بتخزينه سليم وغير فاسد ولا يحتوي على أي بقع أو اسمرار.

كما أنه يجب أن يكون طازج تمامًا ويتم شرائه من مكان موثوق.

أكياس تخزين ورق العنب في الفريزر يجب أن يكون نظيفة تمامًا ويجب ملئه حتى منتصفه ولا يجب أن تصل حتى آخره.

طريقة حفظ ورق العنب المسلوق