ملعقتي السرية ضعيها علي الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

الكفتة من الممكن أن تقوم كل ربة بيت بعمل أفضل أنواع من الكفتة المشوية ومن خلال اتباع خطوات تحضير بسيطة من الممكن أن تتم خطوة عمل أفضل نوع من أنواع وصفات اللحم المفروم وفي أقل وقت وبأقل مجهود مع إنتاج أفضل وصفة مميزة من الكفتة، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن نقوم باتباعها لعمل أفضل نوعيات الكفتة المشوية، والتي من الممكن أن تساعد في الحصول على الكفتة بطعم ومذاق أشهر محالات عمل كفتة الحاتي ويكفي أن تكون المقادير طازجة وتحضر بشكل صحي لضمان أن تكون وصفة صحية مميزة تقدم لأفراد الأسرة.

مكونات الكفتة

الكفتة من بين أهم الأكلات الأكثر شعبية والتي من خلال مكونات بسيطة من الممكن أن نحصل على أهم الوصفات وأكثرها انتشار وشعبية من وصفات اللحم المفروم حيث تعتبر وصفة الكفتة المشوية سهلة التحضير إذا ما تم توفير المكونات القادمة لعمل الكفتة، من الممكن أن يتم التحضير لوصفة الكفتة المشوية إذا ما تواجدت المكونات الآتية:

كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من توابل الكفتة المشوية.

ربع ملعقة من بشر جوزة الطيب.

ربع ملعقة من الشطة.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة من البيكينج بودر.

ملعقتان من البقسماط.

طريقة تحضير الكفتة

هناك خطوات بسيطة من الممكن أن تتبع للحصول على الكفتة جاهزة للتسوية والخطوات تكون كما يلي:

لا بد من إحضار وعاء ملائم لعمل الكفتة.

يوضع بالوعاء اللحم المفروم والتوابل البصل مع الخلط الجيد بأداة ملائمة.

بقية المكونات تتم إضافتها ولا بد من العجن يدويا حتى تتكون لدينا عجينة من اللحم المفروم.

من الممكن بعد ذلك أن تقوم ربة المنزل بتشكيل الكفتة والحصول عل أصابع الكفتة بحيث تكون متناسقة في الحجم.

تشميع أصابع الكفتة نصف ساعة في الثلاجة قبل أن تتم تسويتها.

يتم وضع الأصابع من الكفتة على شواية أو جريل الفحم ولا بد من تقليبها على كل الجوانب لتسويتها.

الكفتة المشوية تعتبر من المشويات التي يعشقها الكبار والصغار وهي سهلة التحضير ويمكن إعدادها بكل سهولة، وبطرق مختلفة فقدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سهلة لعمل الكفتة وسر إضافة ملعقة من النشا علي الكفتة عند إعداد التي تجعلها متماسكة من غير ما تكش أو تتفك منك تاني.