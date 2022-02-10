نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكوت اليانسون الهش المقرمش وطريقة التحضير والنضج شهي جدا ولا يقاوم في المقال التالي
بسكويت اليانسون الذكي الرائحة،وأيضا سريع التحضير ومن أنواع البسكويت المفضلة لدي الكبار والصغار لرائحته الذكية الجميلة وقرمشته الشهية مع المشروبات الساخنة أو مشروبك المفضل ،وأيضا فوائد اليانسون الكثيرة حيث يعمل على التحسين من عملية الهضم وتحسين عمل الجهاز الهضمي كله والقليل أيضا من مشكلات الجهاز الهضمي كلها، لذلك أحضرنا لكم هذه الطريقة السهلة البسيطة للمكونات لعمل بسكويت اليانسون اللذيذ.
بسكويت اليانسون اللذيذ وفوائده
يحتوي البسكويت على كل للمكونات الكاملة العناصر الغذائية ،بالإضافة إلى المكون الرئيسي وهو اليانسون الذي يعمل على تهدئة الأعصاب وحماية الجهاز التنفسي وتعزيز مناعته، كما يضيف رائحة طيبة في المنزل أثناء عمله تجعل كل من في المنزل ينتظره.
مكونات بسكويت اليانسون
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض العادي.
- ملعقة صغيرة من اليانسون الحب.
- عدد 2 بيضة.
- ثلث كوب من الزيت النباتي.
- ثلث كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
طريقة التحضير بسكويت اليانسون اللذيذ
- تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لحين إعداد عجينة البسكويت.
- خلط الزيت مع السكر باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربي جيدا.
- نقوم بإضافة البيض والفانيلا والخلط مرة أخرى، ثم إضافة اليانسون.
- نخل الدقيق مع البيكنج بودر، وخلطهما مع اليانسون جيداً حتي تتكون عجينة ثقيلة نوعاً ما.
- إحضار صينية متوسطة ومستطيلة الشكل ودهنها بملعقتين كببريتين من الزيت.
- نقوم بدهن أيدينا بالزيت جيدا لتجنب التصاق العجين في أيدينا لأنها عجينة لزجة.
- صب خليط العجينة في الصينية وفردها باليد ، بالتساوي قدر المستطاع، تفرد كالكيك في الصينية كلها ولكنها أثقل من كثافة الكيك وتشبه العجينة إلي حد كبير.
- إدخالها في الفرن الحار لمدة 20 دقيقة على الرف الأوسط.
- إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد تماماً.
- تقطيع البسكويت على شكل مستطيلات متساوية بعد أن يبرد،يقطع برفق جدا لتجنب تكسيره، حيث وتقطع بالطول في الصينية والقطع الطويلة تقطع اللي قطع متوازية لأصابع بسكويت.
- نقوم بإدخال أصابع البسكوت في الصينية في الفرن مرة أخري.
- حتي يأخذ البسكوت الون الذهبي المقرمش لذيذ.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ