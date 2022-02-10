بسكوت اليانسون الهش المقرمش وطريقة التحضير والنضج شهي جدا ولا يقاوم

بسكويت اليانسون الذكي الرائحة،وأيضا سريع التحضير ومن أنواع البسكويت المفضلة لدي الكبار والصغار لرائحته الذكية الجميلة وقرمشته الشهية مع المشروبات الساخنة أو مشروبك المفضل ،وأيضا فوائد اليانسون الكثيرة حيث يعمل على التحسين من عملية الهضم وتحسين عمل الجهاز الهضمي كله والقليل أيضا من مشكلات الجهاز الهضمي كلها، لذلك أحضرنا لكم هذه الطريقة السهلة البسيطة للمكونات لعمل بسكويت اليانسون اللذيذ.

بسكويت اليانسون اللذيذ وفوائده

يحتوي البسكويت على كل للمكونات الكاملة العناصر الغذائية ،بالإضافة إلى المكون الرئيسي وهو اليانسون الذي يعمل على تهدئة الأعصاب وحماية الجهاز التنفسي وتعزيز مناعته، كما يضيف رائحة طيبة في المنزل أثناء عمله تجعل كل من في المنزل ينتظره.

مكونات بسكويت اليانسون

كوب ونصف من الدقيق الأبيض العادي.

ملعقة صغيرة من اليانسون الحب.

عدد 2 بيضة.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة التحضير بسكويت اليانسون اللذيذ