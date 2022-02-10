طريقة عمل كيكة الكاكاو الخام في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية

كيكة الكاكاو ، من الوصفات التي يتم تحضيرها بطريقة بسيطة وسهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص النوتيلا أو صوص الكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الكاكاو.

مكونات كيكة الكاكاو

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

عدد ٢ بيضة.

كوب من السكر أو ١٢٠ جرام.

رشة من الفانيليا.

مقدار ١٠٠ مللي من الزيت.

مقدار ١٢٠ مللي من الحليب.

٣٠٠ جرام من الدقيق الأبيض.

ملعقة أو ١٦جرام من البيكنج بودر.

٤٠ جرام من الكاكاو الخام مخلوطة مع ست ملاعق من الحليب.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الكاكاو وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط البيض مع السكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض حتي تمتزج وتتجانس جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونخلطه مع جميع المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتي تتجانس جيدا.

ثم نقوم بإضافة الحليب ونستمر في الخلط حتي تتجانس جميع المكونات.

وبعدما تمتزج جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض نقوم بإضافة الدقيق إلي الخليط بالتدريج ونقلب جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البيكنج بودر ونخلطه مع خليط الكيك جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط الكاكاو مع ست ملاعق من الحليب ثم نمزجهم مع خليط الكيك.

بعد ذلك نقوم بجلب صينية ونصب فيها خليط الكيك.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها، ث تكون الكيكة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة التي يمكن استخدامها في تزيين الكيك مثل صوص النوتيلا والكراميل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: