بطريقة صحية وغير مكلفة أعملي الجبنة الفلمنك بمكونات اقتصادية وطعم أحلي وألذ من الجاهز

فهى تعتبر من أحلى وأخف منتجات الألبان والتى تحتوى على نسبة من البروتين لاحتوائها على الحليب كامل الدسم، وهى تعتبر من أكثر الأجبان المحببة لدى الجميع، لسهولة تناولها وخفتها ومذاقها المميز، حيث تدخل في تحضير معظم المخبوزات وتعطي لها مذاق ورائحة طيبة عند الخبز، يوجد منها الجاهزة ولكن تكون باهظة الثمن حرصنا على تقديمها بالمنزل بأقل التكاليف وبكل سهولة.

طريقة تحضير الجبنة الفلمنك

المقادير:-

٣ قطع من الجبن المثلثات.

٣ من صفار بيض.

كوب زيت ذرة.

كوب من الحليب البودر.

كوب من الماء.

نصف كوب من النشا.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:-

في الخلاط نقوم بإضافة صفار البيض والحليب البودر والملح والزيت وعصير الليمون والماء ثم نقوم بالخفق جيدا.

ثم نضيف النشا والجبن المثلثات ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات جيدا.

نقوم بتحضير صينية ونقوم بوضع قطعة من القماش ونضع عليها كمية من الماء المغلي ثم نقوم بتحضير وعاء فخار صغير او طواجن صغيرة ونضع فيها خليط الجبن.

وتدخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٥ دقيقة إلى ساعة حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها لتهدأ ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لحين التقديم.

طريقة أخرى لتحضير الجبن الفلمنك

المقادير:-

قطعتين من الجبنة القريش مصفاة من الماء.

٤ جبن مثلثات.

قطعتين من الجبنة الفلمنك الجاهزة.

رشة من الزعفران بودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب حليب مغلي.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة الصفراء.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير:–