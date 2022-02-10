وجبة عشاء خفيفة بطريقة سهلة واقتصادية وسريعة وصحية وبمذاق ولا أروع

وجبة عشاء خفيفة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا بالكأس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء خفيفة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة عشاء خفيفة

تتكون وجبة عشاء خفيفة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 كيلو بطاطس مقطع مكعبات كبيرة.

كوب حليب.

ماء.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

3 حبات بصل وسط مفروم ناعم.

حبة فلفل أصفر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 قرن فلفل أخضر مقطع حلقات.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نعناع.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

كمون مطحون.

زعتر.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الموزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا المبشورة في المنزل بدلا من شرائها).

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

مقادير الوجه

بيضة.

100 جم جبنة موزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة عشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها مكعبات البطاطس بعد غسلها، ثم نغمر البطاطس بالماء. ثم نغطي الحلة ونضعها على النار ونترك البطاطس حتى تنضج. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم، ثم نقلبه حتى يصفر لونه قليلا. بعد ذلك نضيف إليه الفلفل المفروم ناعم والفلفل المقطع حلقات ونقلب باستمرار قليلا. ثم نضيف إليه معجون الطماطم والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر والكمون المطحون والنعناع، ثم نقلب باستمرار لبعض الوقت حتى يتجانس الخليط وتنضج المكونات. ثم نرفع الخليط من على النار ونضعها جانبا. بعد ذلك نصفي البطاطس من الماء بعد نضجها. ثم نضيف إليها الحليب ونهرسها جيدا. ثم نضيف إليها الزبدة والجبنة الموزاريلا المبشورة والملح والدقيق، ثم نخلطهم جيدا. بعد ذلك نضيف إليها خليط الخضار والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا. ثم نحضر قالب أو صينية، ثم ندهنها بالزبدة، ثم نوزع فيها الخليط ونساويه جيدا. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه بيضة ورشة ملح، ثم نخلطهم جيدا. بعد ذلك نوزع البيضة فوق الخليط، ثم جبنة موزاريلا مبشورة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة. ثم نخرج الصينية من الفرن ونقدم وجبة عشاء خفيفة. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير