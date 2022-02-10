بتتبيلة وخلطة الثوم والخل أعملي الباذنجان على أصوله بطريقة رهيبة بطعم ألذ من المطاعم

هو بعد من احلى المقبلات والمخللات الفاتحة للشهية، ويعتبر من احلى الوصفات الشعبية المصرية التي لا تخلو منها أي مائدة بجانب الأطباق الرئيسية الشعبية مثل الفول والفلافل وبعض وجبات الخضار، يعتبر الباذنجان من الأكلات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تحارب فقر الدم والانيميا وتزيد من نسبة الحديد في الدم، يحضر الباذنجان بعدة طرق مقلى ممزوج بالصلصة ومنها المقلى متبل بالخل والثوم، نقوم بتحضير الباذنجان بالخل والثوم بطريقة سهلة وشهية.

طريقة تحضير الباذنجان بالخل والثوم

المقادير:-

ثمرة باذنجان رومي متوسطة.

ثمرة فلفل رومي أخضر.

ثمرة فلفل أخضر حار.

نصف رأس من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من الخل.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير الباذنجان في بولة كبيرة نقوم بتقشيره من القشرة السوداء بالطول واحدة ونترك واحدة ثم نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح رفيعة ونضع عليها محلول من الماء والملح وتترك قليلاً.

في محضرة الطعام نقوم بفرم الثوم والفلفل الأخضر الرومى والفلفل الأخضر الحار ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون ويفرم مرة أخري حتى تختلط تماماً ويوضع كمية الخل ونخلط جيدا وتترك جانباً حتى الانتهاء من قلي الباذنجان.

نقوم بتحضير مقلاة ونضع كمية من الزيت لقلي الباذنجان ثم نقوم بالتحمير حتى ياخد اللون الذهبي.

ثم يرفع على طبق مغلف بمناشف ورقية أو مصفاة لتصفية الزيت الزائد منه نتيجة القلي.

يرص الباذنجان في طبق مسطح ويوضع عليه خليط الثوم والخل ثم يقدم.

طريقة أخرى لتحضير الباذنجان بالخل والثوم

المقادير:-

ثمرة باذنجان رومي.

ثوم مفروم.

فلفل اخضر رومي مفروم.

فلفل اخضر حار مفروم.

ملعقة من الصلصة المعلبة.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع كوب خل.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:-