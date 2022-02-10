طريقة عمل الكبيبة المصرية والشامية بحرفية عالية متماسكة ومقرمشة وطرية من الداخل

تعتبر الكبيبة من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص كما أنها تتسم بالمذاق الشهي واللذيذ ولكن الكثير من الأمهات لا تعرف طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الكبيبة المصرية في المنزل.

كيفية عمل الكبيبة المصرية

يتم تحضير الكبيبة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في مقالنا تلك المقادير.

مقادير الكبيبة المصرية

كيلو من اللحم المفروم. ثلاثة كؤوس من الأرز المصري. ثلاثة ثمرات من البصل ذو الحجم المتوسط. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من البهارات. مقادير تحضير الحشوة: بصلة حجمها صغير. قطعة من الدهن.

خطوات تحضير الكبيبة المصرية

يتم تحضير الكبيبة المصرية باتباع خطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير الكبيبة المصرية