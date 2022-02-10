خطوات تحضير مربي الفراولة بكل أسرارها مع خبرة سنين لن تجدي ألذ ولا اروع من كده الحقي قومي اعمليها

حل الربيع هنا والأشجار مليئة بالفاكهة الطازجة التي يمكننا من خلالها صنع المربيات اللذيذة، تتفوق الصناعة المنزلية دائمًا على المنتجات الأخرى من المصانع والمتاجر وتعتبر الفراولة من الفواكه التي يمكن صنعها بسهولة في المنزل ولكن يجب حفظها في الثلاجة لتجنب التلف خاصةً دون إضافة منكهات أو مواد حافظة إلى مزيج المربى وأكبرها الجانب الإيجابي هو أن تحضير المربى في المنزل يمكن أن يكون مطمئنًا لمرضى السكر وأخصائيي الحميات حيث يمكن استبدال السكر العادي بنظام غذائي آخر.

طريقة عمل مربى الفراولة

مقادير مربى الفراولة: كيلو فروالة، ½ كيلو سكر، 3 عيدان قرفة، ملعقة كبيرة من قشر البرتقال، ½ عصير ليمونه.

طريقة التحضير هي:

نقوم بتنظيف أعناق الفراولة ونقطعها إلى نصفين أو أرباع.

نضع الفراولة في وعاء عميق ونضيف السكر إلى الخليط ونقلب حتى تتجانس المكونات.

ضعي القدر على النار لمدة ساعة حتى تبدأ الفراولة بالعصير مع تقليب المحتويات جيداً والحفاظ على النار هادئة حتى لا يجف الماء.

نضيف الليمون قشر البرتقال والقرفة نستمر في التقليب.

ثم نضرم النار لمدة نصف ساعة أخرى.

قلب من حين لآخر لمنع الفراولة من الالتصاق بالمقلاة.

عندما يجف الماء ويبدأ في التكاثف أخرجه من على النار واتركه يبرد تمامًا ثم انقله إلى وعاء نظيف.

طريقة عمل مربى الفراولة بالجيلي

المقادير هي:

2 كيلو من الفراولة.

كيلو من السكر.

2 ليمونة.

5 عود من القرنفل.

باكو من الجيلي.

طريقة التحضير هي: