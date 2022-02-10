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عمر شويل - جدة وصفات طبيعية مجربة لعلاج عرق النسا نهائيا - ثقفني
عرق النسا هو الاسم الشائع للعصب الوركي ويعتبر العصب الوركي من أطول الأعصاب في الجسم حيث يمتد من المنطقة القطنية أسفل الظهر حتي نهاية الساق ويعتبر الإصابة بالالتهاب في العصب الوركي من أكثر الأمراض شيوعا وتختلف طرق علاجه حسب الحالة وتطورها ففي حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة يفضل العلاج الطبيعي أما في الحالات المتأخرة يتم مراجعة الطبيب فورا والتدخل إما بالحقن الدوائي أو العمل الجراحي ونوضح هنا ووصفات طبيعية لعلاج عرق النسا وأسباب الإصابة وأهم الأعراض التي تظهر علي المريض .
أسباب الإصابة بعرق النسا
- انضغاط الفقرات في المنطقة القطنية والتي تضغط بدورها علي العصب .
- التهاب في العصب نفسه .
- الوقوف لفترة طويلة أو الجلوس لفترة. طويلة بوضعية خاطئة .
- السمنة المفرطة .
- خشونة المفاصل .
أعراض الإصابة بعرق النسا
- ألم في منطقة أسفل الظهر والمؤخرة يمتد داخل الساق .
- التنميل والتخدير في منطقة الفخذ من الخلف ويمتد حتي القدم .
- الألم الحارق أو الشعور بموجات كهربية في الفخذ من الخلف .
- تعسر في حركة القدم في بعض الأحيان ويطلق عليه هبوط القدم .
وصفات طبيعية لعلاج عرق النسا
تستخدم هذه الوصفات لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من المرض وهي كالأتي
- الكركم مع الحليب حيث يحتوي الكركم علي مادة الكركمين المضادة للألم والالتهاب حيث يتم إضافة ملعقة من الكركم وقليل من القرفة علي اللبن ثم نقوم بغليه ونتركه حتي يبرد ثم نقوم بإضافة العسل للتحلية .
- الثوم حيث يتمتع الثوم بالعديد من الفوائد نقوم بإضافته علي طبق السلطة أو الطعام .
- بذور الخردل حيث يتم تدفئة زيت الخردل علي النار ثم نقوم بتدليك منطقة الألم فترة لا تقل عن خمسة دقائق يوميا .
- زهرة الأرنيكا ( زهرة العطاس ) حيث توضع الزهرة علي مكان الألم كمسكن موضعي .
- الزنجبيل وزيت السمسم حيث يتم خلط 2 ملعقة من الزنجبيل وملعقة من عصير الليمون و 3 ملاعق صغيرة من زيت السمسم وتدلك به منطقة الألم مرتين يوميا .
- زيت الكافور حيث يتم خلط زيت الكافور مع جوز الطيب وتدلك به منطقة الإصابة أو الألم مرتين يوميا .
- في حالة المراحل المتأخرة من المرض أو استمرار الألم اكثر من أسبوع لابد من مراجعة الطبيب المختص .
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