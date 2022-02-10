وصفات طبيعية مجربة لعلاج عرق النسا نهائيا

عرق النسا هو الاسم الشائع للعصب الوركي ويعتبر العصب الوركي من أطول الأعصاب في الجسم حيث يمتد من المنطقة القطنية أسفل الظهر حتي نهاية الساق ويعتبر الإصابة بالالتهاب في العصب الوركي من أكثر الأمراض شيوعا وتختلف طرق علاجه حسب الحالة وتطورها ففي حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة يفضل العلاج الطبيعي أما في الحالات المتأخرة يتم مراجعة الطبيب فورا والتدخل إما بالحقن الدوائي أو العمل الجراحي ونوضح هنا ووصفات طبيعية لعلاج عرق النسا وأسباب الإصابة وأهم الأعراض التي تظهر علي المريض .

أسباب الإصابة بعرق النسا

انضغاط الفقرات في المنطقة القطنية والتي تضغط بدورها علي العصب .

التهاب في العصب نفسه .

الوقوف لفترة طويلة أو الجلوس لفترة. طويلة بوضعية خاطئة .

السمنة المفرطة .

خشونة المفاصل .

أعراض الإصابة بعرق النسا

ألم في منطقة أسفل الظهر والمؤخرة يمتد داخل الساق .

التنميل والتخدير في منطقة الفخذ من الخلف ويمتد حتي القدم .

الألم الحارق أو الشعور بموجات كهربية في الفخذ من الخلف .

تعسر في حركة القدم في بعض الأحيان ويطلق عليه هبوط القدم .

وصفات طبيعية لعلاج عرق النسا

تستخدم هذه الوصفات لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من المرض وهي كالأتي