هاتي كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

أسهل أنواع الحلى الشرقي والتي من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بإعدادها وتعد مناسبة جدا ليتناولها الأطفال، وتحتوي على قيمة غذائية عالية، ومن خلال مكونات بسيطة يكون من السهل على ربة المنزل أن تقوم بإعدادها والانتهاء من خطوة التحضير لتلك الوصفة وفي أقل وقت ممكن للاستمتاع بأفضل وأسهل أنواع الحلوى، وما سنتعرف عليه من خلال ما يأتي من تلك الفقرات هي الطريقة التي من خلالها يكون من السهل تحضير الوصفة لتكون جاهزة للتقديم في أي وقت.

طريقة عمل المهلبية بالشعرية

الطريقة للتحضير بسيطة وتتم فور تواجد مجموعة من المقادير البسيطة، والتي تتوفر في كل منزل، فمن الممكن الاستعانة بأي نوع من أنواع الشعرية، مع بعض المكونات التي تعطي أفضل قوام وأطيب مذاق لنوع حلوى مهلبية الشعرية المميزة، ومن خلال ما يلي من تلك النقاط المقبلة نعرض أهم المكونات التي من الممكن أن تستعين بها ربة البيت لتحضير أشهى وصفات من الحلوى الباردة بالطعم المميز.

مكونات عمل المهلبية بالشعرية

من السهل أن تتواجد تلك المكونات في المنزل وفي أقل وقت ممكن يتيسر على ربات البيوت إعداد نوع حلوى مميز وأهم المكونات ما يلي:

كوب من مكون الشعرية من أي نوع متوفر لديك.

كوبان من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الزيت النباتي.

جوز هند وزبيب وشرائح من أي نوع مكسرات

متوفر.

طريقة التحضير لوصفة المهلبية بالشعرية

خطوات تحضير المهلبية تكون كما يلي في النقاط القادمة: