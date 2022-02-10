احذروا ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء يؤدى لكوارث صحية تعرف عليها الآن

يمكن أن يتسبب ارتداء الجوارب للنوم في الشتاء في حدوث هذه الأشياء في الشتاء نمارس ما يرتديه الكثير من الناس للنوم ونواجه البرد لفترة طويلة ولكن في المقابل هناك مخاطر كبيرة على صحة القدمين، تلعب الجوارب في فصل الشتاء دورًا في حماية الأطراف من الرطوبة، لكن ارتداء الجوارب والجوارب لفترة طويلة يكون أكثر ضررًا من فوائدها في الليل. المصائب لا تأتي منفردة ترتدي بعض المنتجعات الجوارب عند النوم،فإنة يسبب قصورًا في الدورة الدموية أو الإصابة بالبكتيريا والأمراض المختلفة.

أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم