العناية المثالية بالأظافر اظهري تألقك وجمالك بأسهل الطرق

الأظافر وتقصف الأظافر خاصة في الشتاء، حيث تحتاج الأظافر للعناية خاصة وتنظيف وتهذيب، كما أن الكثير من الفتيات يحرصن على الظهور بالمظهر جذابة وجميل ولائق خاصة في الحفلات والمناسبات والأعياد والتجمعات مع الأصدقاء أو العائلة، ومن المهم جدا تناول بعض المكملات الغذائية لتعزيز البيوتين والكالسيوم وفيتامين ج أيضا وتناول الغذاء الصحي.

اهرسي فصين من الثوم وامزجيهم مع ملعقة من زيت الزيتون وادهني الخلطة على الأظافر ثم ارتدي القفازات لحوالي ربع ساعة كي تتشرب أظافرك الوصفة.

تقوية الأظافر باستخدام زيت جوز الهند

قومي يوميا بدهن الأظافر بزيت جوز الهند مع التدليك ثم اتركيه لحوالي 15 دقيقة.