نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناية المثالية بالأظافر اظهري تألقك وجمالك بأسهل الطرق في المقال التالي
عمر شويل - جدة العناية المثالية بالأظافر اظهري تألقك وجمالك بأسهل الطرق - ثقفني
الأظافر وتقصف الأظافر خاصة في الشتاء، حيث تحتاج الأظافر للعناية خاصة وتنظيف وتهذيب، كما أن الكثير من الفتيات يحرصن على الظهور بالمظهر جذابة وجميل ولائق خاصة في الحفلات والمناسبات والأعياد والتجمعات مع الأصدقاء أو العائلة، ومن المهم جدا تناول بعض المكملات الغذائية لتعزيز البيوتين والكالسيوم وفيتامين ج أيضا وتناول الغذاء الصحي.
العناية المثالية بالأظافر
- الاعتناء بقص الأظافر بالشكل الصحيح باستخدام مقص أظافر حاد، مع القيام بتدوير الأظافر قليلًا عند الأطراف للحصول على أظافر صحية.
- تجنب قضم الأظافر أو إزالة القشرة عنهم، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الأظافر.
- عدم استخدام الأظافر كأداة، أي الاستعانة بهم من أجل فتح شيء معين.
- المحافظة على أظافرك جافة ونظيفة، حيث يساعد ذلك في منع البكتيريا من النمو تحت الأظافر.
- ارتداء القفازات في حال استخدام الماء لفترة طويلة مثل الجلي، إذ يمكن لاستخدام الماء المطول أن يسبب في تكسر الأظافر.
- استخدام مرطب لترطيب الأظافر، فعند تطبق كريم اليدين احرص على فرك أظافرك جيدًا بها.
- ضع طبقة واقية على الأظافر، فقد يساعد وضع مقوي الأظافر على تقوية وحماية الأظافر.
- إراحة الأظافر، وهذا يعني ألا تكرر عملية طلاء الأظافر دائمًا؛ لأن ذلك يضعفهم.
- التأكد من شراء منتجات طلاء الأظافر الجيد والابتعاد عن المواد الكيميائية.
- القيام بتنظيف عدة الأظافر وتعقيمها باستمرار.
- استشارة الطبيب حول تناول مكملات البيوتين، حيث وجد أن المكملات الغذائية قد تساعد في تقوية الأظافر الضعيفة والمتكسرة.
- تجنب استخدام جل الأكريليك لأن المواد الهلامية والأكريليك حتى وإن كان مَظهرها جميلاً؛ إلّا أنه يسبب ضرراً كبيراً لأظافركِ بسبب احتواء مسحوق الأكريليك على الكثير من المواد الكيميائية التي تُضعِف الأظافر وتُحْدِث خدوشاً فيها.
البطاطس لتقوية الأظافر
خلطة الثوم وزيت الزيتون لتقوية الأظافر
اهرسي فصين من الثوم وامزجيهم مع ملعقة من زيت الزيتون وادهني الخلطة على الأظافر ثم ارتدي القفازات لحوالي ربع ساعة كي تتشرب أظافرك الوصفة.
تقوية الأظافر باستخدام زيت جوز الهند
قومي يوميا بدهن الأظافر بزيت جوز الهند مع التدليك ثم اتركيه لحوالي 15 دقيقة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ