طريقة عمل الباذنجان المقلي بطعم صحي ولذيذ وبدون ما يمتص الزيت

طريقة قلي الباذنجان، يعد الباذنجان من الخضار الذي يستخدم بصورة كبيرة داخل المطبخ العربي ويعتبر الباذنجان المقلي من الأكلات الشعبية التي يعشقها الكثيرين لمذاقه الرائع والمميز كما يمكن تحضير الباذنجان بطرق كثيرة ومختلفة مثل المسقعه وكذلك مقلوبة الباذنجان وغير ذلك من الوصفات، وتختلف طرق تحضير الباذنجان من حيث اللون والطعم وكذلك الحجم ويوجد نوع من الباذنجان يتدرج لونه من اللون البنفسجي واللون الأسود ويوجد باذنجان يكون لونه أبيض لذلك سوف نتعرف سويا من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة تحضير الباذنجان المقلي اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي

المكونات: