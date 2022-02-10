أعملي بنفسك غسول لبشرتك لتنظيف وتنقية البشرة من الشوائب والبقع والجلد الميت

تبحث العديد من الفتيات عن بعض الطرق والوسائل المستخدمة في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء وناعمة ولامعة والمحافظة عليها، حيث تعتبر البشرة من أكثر الأشياء التي يجب علي كل فتاة أن تعمل على الإهتمام والإعتناء والمحافظة عليها لأن البشرة النقية والجميلة تعتبر مصدر لسعادة وجمال أي فتاة وتمنح هذه البشرة ثقة الفتيات بأنفسهن، وتوجد هناك البعض من هؤلاء الفتيات يعانون من مشكلات عديدة متعلقة بالبشرة ومنها مشكلة جفاف البشرة وإسمرار لون الجلد وتراكم القشور والجلد الميت وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة وكل هذه المشكلات تسبب الضيق والأزمات النفسية لهؤلاء الفتيات وتجعلهم يصابون بالضيق وتجعل ظهور هذه المشكلات على البشرة ذهاب الفتيات إلى البحث عن بعض العلاجات المستخدمة في التخلص من جميع المشكلات التي تعاني منها.

وتعتبر من أكثر الأشياء التي يلجأ إلى إستخدامها هؤلاء الفتيات هي إستخدام الأشياء التي تحتوي على مواد كيميائية لأنهم يعتقدون أن هذه المواد الكيميائية تعمل على القضاء على كل مايسبب ظهور هذه المشكلات، ولكن تعتبر هذه المعتقدات خاطئة وأن من أكثر الأشياء التي تسبب ضرر كبير على البشرة هي إستخدام هذه المواد الكيميائية ولذلك علينا بأن نقوم بالإبتعاد عنها، وتنتج مشكلات البشرة المتعددة من عدم نظافة البشرة بشكل يومي عن طريق إستخدام الغسول المناسب.

مكونات عمل غسول بجنية واحد

ملعقتان إثنان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير