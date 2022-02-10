بملعقة نشا اصنعي كريم مزيل الشعر السحري لإزالة الشعر نهائياً من الجسم والوجه

يعتبر كريم مزيل الشعر ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر الزائد نهائيًا من الجسم والوجه بكل سهولة بالمنزل، كما يساعد على تبييض المناطق الحساسة داكنة اللون، ويزيل الجلد الميت بكل سهولة، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، ويزيد من نضارة وتفتيح البشرة في دقائق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر السحري لإزالة الشعر نهائيًا من الجسم والوجه بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات كريم مزيل الشعر السحري

سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع مزيل بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

بياض بيضتين.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار صغير من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير كريم مزيل الشعر السحري بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بياض البيض ونخفقه جيدًا حتى يصبح مثل الرغوة تمامًا. نضيف إليه النشا والسكر والخميرة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يتجانس الخليط تمامًا. نقوم بدهن المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركه حتى يجف تمامًا. نحضر قطعة متوسطة الحجم من القماش النظيف، ثم نضعها على المنطقة ونفرك بلطف حتى نتخلص من الشعر الزائد نهائيًا. بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء البارد، ثم ندهنها بماء الورد حتى لا يلتهب الجلد. نكرر وضع الكريم على الجسم أو الوجه مرة واحدة كل أسبوع حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة نهائيًا.

ماسك النشا والحليب لإزالة الشعر نهائيًا

النشا والحليب من الماسكات الطبيعية التي تساعد على إزالة شعر الوجه والجسم نهائيًا وبكل سهولة وسوف نتعرف على طريقة تحضيره وهى كما يأتي:-