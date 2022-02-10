بدون تعب.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 15 كيلو هتقشريهم في ثواني

الثوم من المكونات الطبيعية التي تحتاج إلى ‏وقتطويل أثناء تنفيذها وذلك لأن قشر الثوم يكون ملتصقًا به بشكل عميق ‏وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها التخلص من قشر الثوم بشكل سريع و الحصول على طريقة سريعة تساعد على تقشير الثوم حتى يمكن استخدامه مع كافة أنواع الطعام لأن اغلب الوصفات التي نيقوم بإعدادها في ‏المنزل يكون أحد المكونات المهمة فيها هو الثوم ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي تساعد على تقشير الثوم بشكل سريع و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقشير الثوم.

‏تقشير الثوم باستخدام السكين

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ما يلي سنتحدث عن احد الطرق الفعالة التي يتم استخدامها للتخلص من قشور الثوم ولكن هذه الطريقة ربما يكون لها بعض السلبيات لأنها تؤدي إلى التصاق رائحة الثوم في اليدين ويكون من الصعب التخلص من هذه الرائحة ولكن يمكن استخدام هذه الطريقة عندما لا يكون لدينا وقت طويل تجهز الثوم وهذه الطريقة تتكون من:

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نحتاج إلى كمية كبيرة من الثوم نزيل جذور الثوم ‏أولا بعد ذلك نستخدم السكين حتى نعمل على تقشير الثوم.

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‏ نقوم بإزالة جذور الثوم بنفس الطريقة التي نكون فيها تقشير البرتقال والفواكه الأخرى.

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‏ لذلك ما تخلص من جميع الكسور الموجودة على جسم الثوم ويكون من السهل استخدامها في ذلك الوقت.

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طريقة تقشير الثوم باستخدام الماء المغلي

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقشير الثوم باستخدام الماء الساخن هذه الطريقة يمكن استخدامها بهذه الخطوات:

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