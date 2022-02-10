مش هتشتري الجاهزة تاني.. الجبنة الرومي في البيت بكيلو لبن عملت 3 كيلو جبنة بطعم أحلي من المحلات

بات البيوت تبحثن عن الوصفة المميزة، والتي من الممكن عن طريقها عمل أفضل نوع من الأنواع لمنتجات الأجبان المميزة وهي نوع جبن الرومي أو ما يعرف بالجبن التركي عالي الدسم، التي يفضل تناولها الكثيرون، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بمزيد من التفصيل على أفضل طريقة بالخطوات من الممكن أن تساعد في الحصول السريع على وصفة من الجبن الرومي أو التركي المميزة والتي من السهل تحضيرها من خلال الاستعانة بالمقادير البسيطة الآتية، والتي تسهل على كل ربات البيوت الحصول على الجبن الرومي بأفضل مذاق ومن خلال ما يأتي نقدم المكونات، وطريقة إعداده الصحيحة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

عمل الجبن الرومي في البيت من أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد في الحصول على أفضل حشوات للسندويتشات، ومن الممكن أن يتم عمل هذا النوع من الجبن من خلال مكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في إكساب الجبن أفضل مذاق مميز، وبنفس طعم الجبن الرومي الأصلي.

مكونات عمل الجبن الرومي المنزلية

من الممكن أن يتم عملها من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي:

لتران من الحليب.

ربع كوب من مكون الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

علبة محكمة الغلق.

ثمرة واحدة من البطاطس المسلوقة ويتم هرسها.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

فلفل أسود.

ربع كوب من مكون لبن الزبادي.

ملح بكمية مناسبة.

قدر ملائم.

طريقة التحضير لوصفة الجبن الرومي

يتم تحضير الجبن الرومي من خلال اتباع خطوات بسيطة نذكرها على هذا النحو الآتي: