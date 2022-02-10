بكوب لبن فقط هتعملي 2 برطمان نيوتلا في البيت بطعم شهي ومذاق أحلي من الجاهزة

طريقة عمل النيوتلا بكوب حليب نتابعها عبر الآتي من التقرير الآتي حول المكونات الأساسية البسيطة، والتي من خلالها سيكون من اليسير على ربات البيوت التحضير الصحيح للنوتيلا، والاعتماد على تلك المكونات البسيطة للحصول على أفضل حشوة سندويتشات وهي كريمة البندق والمعروفة بالنوتيلا، ومن خلال تلك الفقرات نتحدث من خلال ما يأتي عن أهم المقادير الأساسية والتي لا بد من توفرها لعمل النوتيلا، مع بيان أهم الخطوات التحضيرية لتلك النوعية من كريمات الدهن بالشوكولاتة ذات الطعم المميز المفضل من قبل الجميع كبار وصغار.

طريقة عمل النيوتلا بكوب حليب

الطريقة الآتية لعمل النيوتلا بكوب حليب من أسهل الطرق والمبحوث بشكل دائم عن خطواتها، حيث أن كريمة النوتيلا من بين أبرز أنواع الكريمات المطلوبة والتي تفضل الأمهات تحضيرها لأبنائهن في سندويتشات المدرسة، وتعتبر أسهل وأفضل الطرق عي استعمال الحليب كمكون من المكونات الأساسية مع المقادير الآتية:

مقادير عمل وصفة النوتيلا البيتي

من الممكن أن تقومي بعمل وصفة النوتيلا البيتي سهلة التحضير من خلال اتباع ما يلي:

كوب من الحليب السائل الطازج.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

كوب من البندق المحمص.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

مكعب صغير من الزبد.

طريقة التحضير لوصفة النوتيلا

من السهل تحضير وصفة النوتيلا من خلال الاستعانة بما يلي من الخطوات القادمة: