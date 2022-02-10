إعملي محشي الكرنب علي أصوله بطريقة سهلة وشهية وصحية وأحلي من المطاعم

محشي الكرنب من أشهي وأطعم أنواع المحشي المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والذي يتميز بطعم ونكهة مختلفة وشهية ولذيذة ويحبه جميع أفراد الأسرة وخاصة الكبار، ومحشي الكرنب يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة جدا لصحة الجسم، وهو أحد أهم المؤكلات المفضلة في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والمناسبات الاجتماعية، وهناك العديد من السيدات يعتقدون بأن عمل محشي الكرنب في المنزل صعب، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم محشي كرنب.

طريقة عمل محشي الكرنب ومكوناته

المكونات

واحدة كرنب متوسطة الحجم.

واحد كيلو أرز أبيض.

واحد كيلو طماطم مخلوط.

بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.

ثلاث حزمات من الشبت الاخضر.

ثلاث حزمات من الكبيرة الخضراء.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

اثنين مكعب من المرقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

طريقة التحضير