بدل الجاهزة.. الجبنة الموتزاريلا بـ4 مكونات فقط بأقل تكلفة احلى من الجاهزة مش هتشتريها تانى

بدل الجاهزة.. الجبنة الموتزاريلا بـ4 مكونات فقط بأقل تكلفة احلى من الجاهزة واحدة من أنواع الجبن الموجودة في الأسواق والتي يعطي الطعام مذاق مميز وقوام جميل للغاية، وقد يتم استخدامها في تحضير البيكاتا وتحضير الباستا وتحضير البيتزا وغيرها من المأكولات، ويحبها الكثير من الأطفال والكبار لما تضيفه من مذاق جميل للأطعمة المختلفة، فيمكنك تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج بسعر غالي، ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة تحضير الوصفة السحرية لتحضير جبن الموتزاريلا بطريقة بسيطة وسريعة وبقيمة غذائية أكبر من الموجودة في المحلات.

الجبنة الموتزاريلا بـ4 مكونات فقط بأقل تكلفة احلى من الجاهزة

يتم تحضير الجبنة في المنزل بالحليب الغني بالعناصر الغذائية حتى تعطيكي في تحضير الأكلات الشدة التي ترغبين فيها وخاصة في تحضير البيتزا بالإضافة إلى أن تعطي أبنائك القيمة الغذائية التي يحتاجونها، ولهذا فقد تتكون الوصفة من التالي:

مكونات تحضير الجبن الموتزاريلا

كيلو حليب كامل الدسم.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة ملح.

طريقة تحضير الجبن الموتزاريلا

يمكنك باستخدام كليوا واحد من الحليب تحضير كمية كبيرة من الجبن الموتزريلا في المنزل بدون أن تلجئي إلى شراء الجبنة من الخارج بسعر مبالغ فيه، وهذا من خلال الخطوات التالية للحصول على القوام المطاطي الذي ترغبين فيه، وهي: