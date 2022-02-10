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عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا السريعة في البيت بطريقة بسيطة - ثقفني
تعد البيتزا من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة التى تقدم وخفيفة أيضاً على المعدة، وحيث تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار ويقبلون على تناولها، وحيث تتميز بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ولا تحتاج وقت كثير في التحضير فهي من الأكلات الشهية والذيذة للغاية، كما أن البيتزا من الأكلات العالمية الشهيرة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل ميني بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في البيتولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة البيتزا
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الماء الدافيء.
- أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء صغير الحجم ثم ضعي فيه ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة وربع ملعقة صغيرة من السكر وأثنين ملعقة كبيرة من الماء الدافيء ثم قومي بتقليب الخليط جيداً ثم بعد ذلك واتركي الخليط جانباً في مكان دافئ لحوالي ربع ساعة تقريباً حتى ينتفخ الخليط وتزداد الرغوة.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر عميق ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض وضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم ضعي خليط الخميرة السابق وضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واخلطي المزيج جيداً مع بعضهم البعض بإستخدام اليدين لمدة عشر دقائق حتى يصبح لدينا قوام عجينة طرية لا يلتصق بيدك.
- الخطوة الثالثة ابدائي في تشكيل العجينة على شكل كرة ثم قومي بإحضار وعاء وضعي فيه العجينة داخل الوعاء وقومي بتغطية الوعاء بفوط مبللة واتركي العجينة في الوعاء جانباً في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها لحوالي ساعة تقريباً على الأقل.
- الخطوة الرابعة بعد مرور الوقت يتم فرد العجينة بالنشابة على رف مرشوش القليل من الدقيق ثم قومي بإحضار صينية مدهونة بملعقة كبيرةمن الزيت الزيتون وأفردي العجينة بداخلها واحشي البيتزا حسب رغبتك.
- الخطوة الخامسة قومي بإدخال صينية البيتزا إلى فرن محمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم اتركي البيتزا حتى تنضج وتحمر أطرافها وبعد ذلك قومي بإخراج البيتزا من الفرن وبعد ذلك أصبحت البيتزا جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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