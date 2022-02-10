ماسك الجيلاتين لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء لوجه كالثلج

ماسك الجيلاتين لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء، يعد الجيلاتين من أحد أهم العناصر والمواد الغذائية للبشرة والتي يمكن استخدامها كأحد منتجات التجميل، حيث أنه يوفر بشرة نضرة وناعمة مثل قناع الوجه المصنوع من مكونات عالمية عالية الجودة، واليوم سوف نتعلم كيفية صنع قناع الجيلاتين، التي ترغب العديد من السيدات في معرفته للحفاظ على صحة بشرتها، لأن غالبية السيدات دائما يحرصون على جمال المظهر، تابعوا معنا.

ماسك الجيلاتين لتبييض البشرة والتخلص من مشاكلها بوصفات طبيعية

عند تحضير ماسك الجيلاتين يجب توافر المكونات الأتية لكى نحصل علي بشرة نظيفة وناعمة وهي

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

2 بياض البيض فقط.

طريقة التحضير:

نأخذ بياض البيض ونضعه في وعاء عميق ونضيف الجيلاتين ثم نضع الخليط على الوجه بحيث يكون على عدة طبقات.

يجب أن يكون التطبيق التالي بمجرد جفاف العملية السابقة.

ثم يترك الماسك حتي يجف تماماً و يتم إزالته برفق.

ماسك الجيلاتين وعسل المانوكا لتفتيح البشرة

يحتوي هذا الماسك علي فوائد عديدة لتبييض البشرة وشد الوجه من خلال مزج المكونات الآتية وهي

بياض بيضة فقط.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

3 ملعقة كبيرة من عسل المانوكا.

ملعقة كبيرة من الحليب الكامل الدسم.

طريقة التحضير:

.مسحوق الجيلاتين والحليب في وعاء بدون تسخين.

سخني وعاء في الميكروويف لمدة 10 دقائق ويتم التقليب حتى يذوب الجيلاتين.

دع المزيج يبرد حتى يبدأ في التكثف.

يُضاف بياض البيض والعسل ويُحرك المزيج حتى يتماسك.

استخدمي قناعًا نظيفًا وجافًا على الجلد بفرشاة.

بعد ذلك يترك لمدة 15 دقيقة ويتم إزالة القناع بعناية.

ماسك الجيلاتين وحليب اللوز لتبييض الوجه

يمكنك عمل الماسك من خلال خلط المكونات التالية وهي

ثلاث ملاعق صغيرة من حليب اللوز.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

قطرات زيت اللوز.

2 ملعقة صغيرة مسحوق جيلاتين.

طريقة التحضير:

يتم خلط مسحوق الجيلاتين وحليب اللوز في وعاء بدون تسخين ، ثم بعد ذك نشغل الميكروويف لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى يذوب مسحوق الجيلاتين تمامًا.

ويترك المزيج يبرد حتى يبدأ في التكثف وبعد ذلك أضيفي ماء الورد وزيت اللوز و يقلب حتى يمتزج الجميع.

بواسطة فرشاة نظيفة قومي بتوزيع الماسك علي الوجه.

ويترك لمدة 15 دقيقة ثم قومي بإزالة القناع بعناية.

ماسك الجيلاتين والفحم النشط لتقشير البشرة

يتميز هذا الماسك بتقشير الوجه والتخلص من الجلد الميت والرؤوس السوداء ويمكن تحضيره من خلال المكونات التالية وهي

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشط.

ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير: